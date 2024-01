El contundente testimonio de un testigo del asesinato de Tomás Tello: "Vi cuando le daban una puñalada en el pecho"

El joven relató esta tarde a la prensa que fue citado por el fiscal Pablo Gamaleri para dar su versión de los hechos, ya que presenció el crimen de Tello.

Sobre la pelea, Nahuel contó que “lo tenían ahí arrinconado a Tomás y no se sabía defender, porque le estaban pegando entre tres, no gritaba, si no podía hacer nada”.

Además, mientras lo golpeaban, le decían a la víctima: “Vos sos el que nos picoteaste en la joda”.

En ese momento, intentó “ayudarlo” y vio “justamente cuando le daban la puñalada en el pecho”.

Al ser consultado sobre quien le asestó la puñalada mortal en el corazón a Cuello, Nahuel contestó que “se la dio el de remera amarilla, (Roberto de Jesús) Ochoa”, al que solo conoce por los “videos” que circularon en los medios”.

En cuanto al arma homicida, el joven refirió que se trató de “un cuchillito de alpaca”, que no fue encontrado aún porque “lo habrán tirado cuando se van”.

"Estoy dispuesto a declarar, para sacar ahí a mi amigo que es inocente, el no hacía nada, el solo se estaba abriendo nomás, para que no le peguen más”, concluyó el testigo.