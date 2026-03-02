El crimen que estuvo 25 años sin resolver y se aclaró por una botella de agua

Al llegar a la vivienda, algo no encajaba. Había señales de desorden en el ingreso, salpicaduras en las paredes y un charco de agua que se extendía desde la puerta principal. La escena sugería un forcejeo violento. Sin perder tiempo, subieron al primer piso.

Lo que encontraron los dejó paralizados.

Leslie yacía boca abajo en la ducha. Presentaba heridas cortantes en la zona de la nuca y signos evidentes de agresión. El informe forense posterior determinó que la causa de muerte fue un golpe contundente seguido de estrangulamiento. El ataque había sido brutal.

Sospechas, ADN y un caso que se estanca

En los meses siguientes, la investigación avanzó entre interrogatorios, análisis periciales y teorías contrapuestas. Las sospechas recayeron con fuerza sobre el esposo. Como suele ocurrir en crímenes domésticos, el círculo íntimo fue el primer foco de atención.

Carl Preer fue considerado el principal sospechoso durante un largo período, pese a que contaba con una coartada. La presión mediática y policial fue intensa. Sin embargo, la ciencia empezó a inclinar la balanza.

En la escena del crimen se hallaron rastros genéticos claves: una muestra de sangre y células cutáneas debajo de las uñas de la víctima, señal inequívoca de que Leslie había intentado defenderse. Cuando el ADN fue analizado, el resultado sorprendió a los investigadores: no coincidía con el del esposo ni con el de ningún sospechoso registrado en las bases de datos criminales disponibles en ese momento.

El perfil genético del agresor quedó archivado, pero sin nombre. Sin coincidencias, sin antecedentes, sin registros. El expediente comenzó a enfriarse.

Durante años, el crimen fue catalogado como un misterio sin resolver. La familia convivió con la ausencia de respuestas y con la sombra de la duda pública.

Dos detectives y un nuevo comienzo

Más de veinte años después, cuando el caso parecía destinado al olvido, dos investigadoras decidieron revisarlo desde cero. En 2022, las detectives Tara Augustin y Alyson Dupouy retomaron el expediente con una premisa clara: la tecnología había avanzado y lo que antes era imposible, ahora podía no serlo.

El ADN del agresor había sido preservado correctamente por los investigadores originales, un detalle crucial que permitió reactivar la pesquisa. La clave estaba en aplicar técnicas que no existían en 2001.

Así fue como entró en juego la genealogía genética, un método que ganó notoriedad internacional tras resolver crímenes históricos en Estados Unidos. El procedimiento consiste en comparar el perfil genético del sospechoso con bases de datos públicas utilizadas por personas que realizan estudios de ascendencia familiar.

A diferencia de los registros policiales tradicionales, estas plataformas permiten detectar coincidencias lejanas, incluso con primos terceros o cuartos. No se busca al criminal directamente, sino a sus parientes.

Una pista que viajó hasta Rumania

Tras meses de análisis, las detectives lograron un avance significativo. El ADN coincidía parcialmente con integrantes de una familia con raíces en Europa del Este, específicamente en Rumania.

El árbol genealógico comenzó a armarse rama por rama. Entre apellidos repetidos, registros migratorios y documentos históricos, emergió uno que llamó la atención: Gligor.

El nombre no era completamente ajeno a la investigación. Años atrás, un vecino había mencionado a un exnovio vinculado al entorno de la víctima cuyo apellido coincidía con esa línea familiar. En su momento, la pista no prosperó por falta de pruebas. Ahora cobraba una nueva dimensión.

Sin embargo, existía un obstáculo: el sospechoso no figuraba en ninguna base de datos criminal ni había entregado su ADN voluntariamente. La coincidencia era indirecta. Necesitaban una muestra directa para confirmar la identidad del asesino.

El giro en el Aeropuerto Washington Dulles

La estrategia cambió. Los investigadores comenzaron a vigilar discretamente al hombre identificado a través del árbol genealógico. El seguimiento los condujo hasta el Aeropuerto Internacional Washington Dulles.

Allí, el sospechoso fue observado mientras esperaba un vuelo. En un momento aparentemente trivial, bebió agua y descartó la botella en un cesto de basura. Para él fue un gesto cotidiano; para los detectives, la oportunidad que esperaban desde hacía décadas.

La botella fue recuperada legalmente y enviada al laboratorio. El análisis fue concluyente: el ADN presente en ese objeto coincidía plenamente con el material genético hallado bajo las uñas de Leslie en 2001.

La pieza que faltaba en el rompecabezas había aparecido.

Arresto y confesión

En junio de 2024, el hombre fue detenido frente a su departamento. La noticia sacudió a la comunidad, que ya consideraba el caso parte del pasado. La ciencia había logrado lo que años de interrogatorios no pudieron.

Durante casi un año, el acusado negó cualquier implicación. Sostuvo su inocencia, cuestionó los procedimientos y evitó dar detalles sobre su relación con la víctima.

Pero en mayo de 2025, la estrategia cambió. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado, poniendo fin a un proceso judicial que amenazaba con extenderse y reabrir viejas heridas.

La confesión no borró el dolor acumulado durante 25 años, pero ofreció algo que la familia había esperado demasiado tiempo: verdad.

El impacto de la ciencia en los casos sin resolver

El caso de Leslie Preer se suma a una lista creciente de investigaciones reactivadas gracias a la genealogía genética. Esta herramienta, que combina biología molecular con investigación histórica, ha demostrado ser determinante en crímenes donde el ADN estaba disponible pero no había coincidencias directas.

Lo que antes era un callejón sin salida, hoy puede convertirse en una nueva línea de investigación.

No obstante, la técnica también abre debates sobre privacidad y el uso de bases de datos públicas. Mientras algunos celebran los resultados, otros plantean interrogantes éticos sobre el alcance del Estado en este tipo de búsquedas.

En este caso, el método fue decisivo. Sin la muestra obtenida en el aeropuerto, la conexión familiar habría quedado en el terreno de la hipótesis.

Un cierre tardío, pero necesario

La muerte de Leslie Preer dejó una marca imborrable en su entorno. Durante años, su nombre fue sinónimo de incertidumbre. El arresto y posterior declaración de culpabilidad no reescriben la historia, pero sí la completan.

La botella de agua que parecía un objeto insignificante terminó siendo la llave que abrió un expediente cerrado durante un cuarto de siglo.

El mensaje es contundente: el tiempo puede diluir recuerdos, pero no necesariamente borra las huellas. En una era donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los crímenes del pasado pueden encontrar respuesta en herramientas del presente.

Y así, lo que comenzó con una ausencia en la oficina terminó resolviéndose con una coincidencia genética en un laboratorio.