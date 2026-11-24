El descargo de Naotzumi tras la polémica en los médanos de Pinamar

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 80.000 seguidores, Rapallo compartió una fotografía de su camioneta en la playa y apuntó contra las versiones que circularon durante las últimas horas.

Para respaldar su afirmación de que la imagen de su presunto arresto había sido manipulada, la influencer señaló que en la fotografía no aparecían sus tatuajes.

También aseguró que se encontraba alojada en un hotel y negó estar involucrada en causas judiciales relacionadas con el episodio. “No crean todo lo que ven en las noticias”, expresó al finalizar su descargo.

Qué dijeron las autoridades de Pinamar sobre la situación de la influencer

Influencer de la polémica en Pinamar. (Foto: redes sociales)

Pese a las declaraciones de Rapallo, el secretario de Gobierno de Pinamar, Francisco Montes, aseguró que la joven había sido demorada cuando se presentó en el sector de La Frontera con intenciones de ingresar nuevamente a los médanos.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 4 de Pinamar, encabezada por el fiscal Juan Pablo Calderón, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell.

Según fuentes policiales, Rapallo fue imputada por una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal, en el marco de la investigación por conducción peligrosa.

El video de la camioneta rosa que desató la polémica en Pinamar

El episodio que motivó la intervención policial ocurrió en la zona conocida como La Olla, ubicada en el sector de La Frontera, uno de los lugares más concurridos por quienes realizan actividades con vehículos todoterreno en la costa bonaerense.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se observa una camioneta rosa realizando trompos y otras maniobras sobre la arena. La situación generó preocupación debido a que cuatro personas viajaban paradas sobre los laterales exteriores del vehículo, exponiéndose a posibles caídas y accidentes.

La difusión de la grabación motivó una investigación conjunta de la SubDDI de Villa Gesell y la Policía Comunal Primera de Pinamar.

Los efectivos lograron localizar el vehículo y procedieron a secuestrarlo en el marco de la causa judicial.

Quién es Naotzumi, la influencer que quedó en el centro de la polémica

Lara Magalí Rapallo tiene 20 años, vive en Pilar y desarrolla su actividad como creadora de contenido digital bajo el nombre de Naotzumi.

Además de su presencia en Instagram, realiza transmisiones en vivo a través de la plataforma Kick, donde comparte contenido vinculado principalmente con casinos y apuestas online.

En sus redes sociales también publica fotografías y videos de sus vehículos, entre los que se destaca la camioneta rosa que quedó involucrada en la investigación en Pinamar.

Ahora, la influencer busca desvincularse de las versiones sobre su detención, mientras la Justicia continúa investigando las circunstancias en las que se realizaron las maniobras que quedaron registradas en el video.