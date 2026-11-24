"Ayer publiqué una foto de mi papá porque estábamos disfrutando de una hermosa visita", explicó.

Tallulah contó que alguien había capturado aquella escena mientras ambos compartían ese momento. La fotografía le había generado tanta ternura que decidió mostrarla, aunque después reconsideró su decisión.

"Me emocionó tanto la dulzura del momento que no pensé que posiblemente fuera una postal demasiado íntima para mostrar", reconoció.

La hija del actor admitió que se había dejado llevar por la emoción y que no había dimensionado lo que implicaba exponer una escena tan personal de su vida familiar.

Después de eliminar la publicación, Tallulah hizo una reflexión sobre lo ocurrido y se comprometió a ser más cuidadosa con las imágenes que comparte de su papá.

"Puedo reconocerlo y prometo mejorar", escribió.

También aprovechó el mensaje para expresar el cariño que siente por el actor y dejar en claro que, más allá de la enfermedad, sigue ocupando un lugar central en la vida de sus seres queridos.

"Él sigue siendo el héroe absoluto que todos conocemos", aseguró. Y agregó que tanto ella como el resto de su familia lo quieren profundamente.

La publicación volvió a poner el foco en la intimidad de una familia que desde hace años comparte información sobre la salud de Bruce, pero que también busca preservar determinados momentos de su vida cotidiana.

Bruce Willis se encuentra retirado de la actuación desde que comenzaron a hacerse públicos sus problemas de salud. En 2022, su familia había anunciado que se alejaba de la profesión después de recibir un diagnóstico de afasia. En febrero de 2023, sus seres queridos comunicaron que el cuadro había sido identificado como demencia frontotemporal (DFT).

La enfermedad puede afectar el comportamiento, la personalidad, el lenguaje y otras capacidades cognitivas. En el caso del actor, su familia explicó que las dificultades de comunicación eran uno de los síntomas que atravesaba.

Desde entonces, sus hijas, su esposa Emma Heming Willis y su exesposa Demi Moore han acompañado al actor y, en distintas oportunidades, compartieron mensajes sobre el proceso que atraviesan como familia.

Esta vez, una fotografía que nació de un momento de ternura terminó abriendo una conversación sobre los límites de la exposición en las redes sociales. Tallulah eligió borrarla, pidió disculpas y dejó un mensaje que resumió lo que siente por su padre: para ella, Bruce Willis sigue siendo su héroe.