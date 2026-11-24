Orgullo y prejuicio con Emma Corrin en el papel de Elizabeth Bennet, Jack Lowden en el del señor Darcy y Olivia Colman en el de la señora Bennet se estrena el 3 de diciembre, solo en Netflix.

Cuándo se estrena la serie de Orgullo y prejuicio en Netflix

La nueva producción llegará a Netflix el 3 de diciembre de 2026. La plataforma estrenará los seis capítulos de manera simultánea, por lo que los espectadores podrán seguir toda la historia sin esperar una emisión semanal.

La miniserie fue concebida como una adaptación completa de la novela de Jane Austen. Su estructura de seis episodios ofrecerá espacio para desarrollar los vínculos entre los personajes y los conflictos que rodean a la familia Bennet.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de volver a explorar situaciones que permanecen vigentes pese a los más de dos siglos transcurridos desde la publicación del libro. Las expectativas familiares, las presiones económicas, las convenciones sociales y la búsqueda del amor continúan siendo elementos reconocibles para el público contemporáneo.

Emma Corrin y Jack Lowden asumirán los papeles más esperados

El reparto estará encabezado por Emma Corrin, quien interpretará a Elizabeth Bennet, y Jack Lowden, encargado de dar vida al señor Darcy.

La química entre ambos intérpretes será uno de los aspectos centrales de la miniserie. La relación entre Elizabeth y Darcy no se construye a partir de un enamoramiento inmediato, sino mediante una sucesión de malentendidos, diferencias de carácter y descubrimientos personales.

Olivia Colman interpretará a la señora Bennet, la madre de Elizabeth y sus cuatro hermanas. Su personaje tendrá un papel fundamental en el desarrollo de los conflictos familiares, especialmente por su preocupación constante por el futuro matrimonial de sus hijas.

Tráiler oficial de Orgullo y prejuicio en Netflix