Cómo fue la trágica explosión en Ezpeleta

El siniestro ocurrió durante la noche del domingo en un comercio gastronómico ubicado sobre la Avenida Centenario al 5200, cerca de la intersección con Bogotá.

A pocos metros del lugar, cientos de vecinos participaban de las celebraciones por el 154° aniversario de Ezpeleta, que incluían una feria de emprendedores, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales.

La tranquilidad de la jornada se vio interrumpida por una fuerte explosión que provocó un incendio dentro del comercio y generó corridas entre las familias que se encontraban en las inmediaciones. El episodio ocurrió mientras se presentaba el grupo de cumbia Los Leales, cuyo espectáculo debió ser suspendido para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Las imágenes registradas por los vecinos mostraron la magnitud del incendio, con grandes llamaradas que salían del local y alcanzaban la vereda. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y ambulancias del SAME.

Quién era Nahuel Aguilar, el trabajador que murió tras la explosión

Nahuel Aguilar tenía 32 años, era oriundo de San Francisco Solano y se desempeñaba como cocinero en el comercio gastronómico afectado por el incendio. El establecimiento había comenzado a funcionar hacía poco más de dos semanas y se dedicaba a la venta de pollos al spiedo.

Aguilar fue quien sufrió las lesiones de mayor gravedad como consecuencia del siniestro. Según los partes médicos difundidos durante su internación, presentaba quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo y necesitaba asistencia respiratoria.

Durante el lunes, su familia aguardaba la posibilidad de que fuera derivado a un centro especializado en el tratamiento de pacientes quemados. Finalmente, este martes las autoridades municipales confirmaron su fallecimiento.

Qué pasó con los otros heridos por la explosión

Según el balance inicial del Municipio de Quilmes, ocho personas recibieron asistencia médica como consecuencia del episodio. Siete de ellas fueron trasladadas a centros de salud, mientras que la restante fue atendida en el lugar.

Entre los afectados se encontraban una nena de 11 años, una mujer de 73 y varios jóvenes que sufrieron quemaduras y heridas cortantes, algunas de ellas provocadas por la rotura de los vidrios del comercio.

Los otros seis pacientes que habían requerido atención hospitalaria recibieron el alta médica durante las horas posteriores al siniestro. Aguilar era el único que continuaba internado debido a la gravedad de sus lesiones.

Investigan si una fuga de gas provocó la explosión en Ezpeleta

La investigación judicial está a cargo de la Fiscalía N.º 22 de Quilmes, encabezada por Mara Torres, que ordenó la realización de peritajes para determinar las causas del incendio.

Una de las principales hipótesis apunta a un posible escape de gas relacionado con la manipulación de una garrafa dentro del establecimiento gastronómico.

Sin embargo, el origen exacto de la explosión todavía no fue confirmado y deberá establecerse a partir de los informes técnicos de Bomberos y de la Policía Científica.