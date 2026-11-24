(La receta corresponde al canal de YouTube de la cocinera Isabel Vermal)

La preparación requiere prestar atención al batido inicial y evitar trabajar demasiado la masa. De esta manera, se consigue una textura tierna y se facilita el moldeado con manga pastelera.

1. Batir la manteca con el azúcar

Colocar la manteca a temperatura ambiente en un recipiente y batir brevemente hasta obtener una consistencia cremosa. Incorporar el azúcar impalpable tamizada y continuar batiendo hasta conseguir una preparación suave y de color más claro.

2. Agregar la vainilla y las yemas

Añadir la esencia de vainilla y mezclar para integrar. Incorporar las yemas de a una, batiendo después de cada adición para que se integren bien antes de agregar la siguiente.

3. Incorporar la harina

Agregar la harina 0000 tamizada e integrar con una espátula o movimientos suaves, sin amasar en exceso. Si la preparación queda demasiado firme para trabajarla con la manga pastelera, incorporar un pequeño chorrito de agua fría para ajustar su consistencia.

4. Dar forma a las galletas

Colocar la masa en una manga pastelera con boquilla rizada. Sobre una placa cubierta con papel manteca o una lámina de silicona, formar las galletitas con la forma deseada: círculos, letras o pequeñas gotas.

Es importante realizar el moldeado sin demoras para evitar que la masa pierda la consistencia adecuada.

5. Llevar a la heladera

Una vez formadas las galletas, colocar la placa en la heladera durante al menos 30 minutos. Este reposo permite que la manteca vuelva a endurecerse y ayuda a que las piezas conserven su forma durante la cocción.

6. Hornear las galletas

Precalentar el horno a 170 °C y cocinar durante aproximadamente 12 minutos. Si el calor no se distribuye de manera uniforme, se puede girar la placa a los 8 minutos para favorecer una cocción pareja.

Retirar las galletas cuando la base y los bordes comiencen a adquirir un ligero tono dorado.

7. Dejar enfriar y decorar

Dejar enfriar completamente las galletitas sobre una rejilla antes de manipularlas. Se pueden servir al natural, espolvoreadas con azúcar impalpable o bañadas parcialmente en chocolate semiamargo derretido o baño de repostería.