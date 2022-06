El descargo de la mujer de "La Hiena" Barrios:"Él es inocente, ella está loca y solo quiere aprovecharse"

Por su parte, María Soledad Muñoz, asegura haber sido pareja de "La Hiena" Barrios, además ha declarado que vive amenazada luego de que ella lo denunciara por violencia de género.

"La denunciante vi que salió a decir en canal 13 que ella está amenazada. La que está sintiendo amenaza soy yo porque ya me pasaron varias cosas, que rondan mi casa. Mi abuelo se está quedando conmigo porque ya reiteradas veces me siguieron. Un día nos siguió un tipo cuando bajamos del 41. Hoy fui a la fiscalía a comentar esto y el propio fiscal de la causa sabe que él es inocente, pero no puede hacer nada".

Por su parte Soledad de 33 años, denunció recientemente en el destacamento policial Las Tunas de General Pacheco un hecho intimidatorio que sufrió con una moto que la siguió. Pidió las cámaras de seguridad que registraron el hecho pero no se las dieron hasta que fue con un canal de televisión. Ella alega que esta persecución tiene que ver con "La Hiena".

"La realidad es que esta mujer nunca fue pareja de Rodrigo. Nunca fue nada. Se aprovecharon mucho de la imagen de él con esto de la violencia de género y Rodrigo no tiene denuncias en la comisaría de violencia de género. Las mujeres que salieron a la tele a hablar fue porque querían 5 minutos de tele, una estaba por sacar un cd de cumbia. Y nunca presentaron denuncia en comisaría. Una mujer que realmente sufre violencia de género denuncia en comisaría, se asesora", continuó Melisa.

"La fiscalía tiene los expedientes. Nuestra defensa, 8 expedientes pidieron. Causas de ella donde esta denunciante, Soledad, le pega a su propia madre. La madre la denuncia a Soledad y pide que por favor se la interne porque ella tiene problemas psiquiátricos. Y nadie la amapara a esa mujer", comenta Melisa.

"El nene también, el hijo de ella lo tuvo en situación de negligencia y fue denunciada, de todo eso hay registros y sin embargo, no hace nada. Hace poco se puso en el expediente una denuncia en la que la denuncia el papá de su hijo porque Soledad fue a pegarle a él y a su actual pareja que estaban en una iglesia, se metió y fue a pegarles, que estaban con un nenito. Él la denunció y pidió un resguardo para él, para su pareja actual y para su hijo, y todo esto está en comisaría", concluye Melisa.