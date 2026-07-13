La principal hipótesis del crimen del ex policía jubilado que hallaron enterrado en un médano

Dos días más tarde, los investigadores encontraron abandonada su camioneta en una zona de médanos, un hallazgo que desde el comienzo alimentó la hipótesis de un crimen.

Finalmente, tras más de dos semanas de búsqueda, un operativo conjunto de Bomberos, Policía Científica, Defensa Civil y la Brigada K9 permitió encontrar el cuerpo enterrado entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11, a aproximadamente un kilómetro de donde había sido localizada la camioneta.

Qué encontraron en los allanamientos

Después del hallazgo, la Justicia ordenó la detención de los dos sospechosos, quienes mantenían una relación cercana con la víctima y, según la investigación, solían reunirse en su casa, donde compartían comidas, consumían alcohol e incluso pasaban la noche.

En un primer momento ambos habían declarado como testigos, pero las contradicciones en sus versiones y el análisis de las cámaras de seguridad complicaron su situación procesal.

El sábado, los investigadores realizaron cinco allanamientos en distintos domicilios vinculados a los acusados.

Durante los procedimientos secuestraron palas, machetes, una barreta, un hacha, 12 teléfonos celulares y una frazada con manchas de sangre, además de otros elementos que serán sometidos a pericias para determinar si fueron utilizados durante el crimen o para ocultar el cuerpo.

Qué busca determinar la Justicia

La causa está a cargo del fiscal Pablo Gamaleri, titular de la UFI N.º 11 de La Costa, con la intervención del fiscal general Diego Escoda y de la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mónica Ferré, ya que uno de los imputados es menor de edad.

Mientras aguardan los resultados de la autopsia, los investigadores intentan reconstruir con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda de Carbano y establecer cuál fue el móvil del homicidio.