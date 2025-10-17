En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Canción
UN CASO ABERRANTE

El presagio en la canción: cómo un tema de reggaetón anticipó el crimen del comerciante en Las Toninas

Aarón González Rodríguez, dueño de una fábrica de pastas en Las Toninas, fue asesinado y enterrado en su propio patio por su empleado y compañero musical Blas Maximiliano Sosa. ¿Cómo la letra de una canción que habían escrito juntos anticipó el crimen?

El hallazgo del cuerpo de Aarón González Rodríguez, de 46 años, sacudió la tranquilidad de la localidad balnearia de Las Toninas. Tras más de un mes y medio sin noticias, su amigo y allegado alertó a la policía por la falta de contacto y las sospechosas solicitudes de dinero a través de WhatsApp, que supuestamente provenían del comerciante.

image

Los mensajes indicaban que González Rodríguez estaba de vacaciones en Brasil, pero las investigaciones de la DDI Dolores y la SubDDI La Costa demostraron que nunca había salido del país. Esta información clave permitió identificar a Blas Maximiliano Sosa, de 34 años, empleado y conviviente del comerciante, como principal sospechoso del homicidio.

Cómo se descubrió el asesinato

La policía allanó la vivienda de González Rodríguez y la de Sosa, tras detectar rastros de sangre y evidencias de limpieza reciente. La pareja del acusado confesó que él le había admitido, bajo efectos de drogas, haber matado a su jefe y enterrado el cuerpo en el patio, aunque inicialmente no le creyó.

Con la colaboración de perros rastreadores especializados, se localizó el cadáver a 1,5 metros de profundidad en el fondo de la propiedad. La autopsia determinó que la víctima falleció por un golpe contundente en la cabeza, con data de muerte de aproximadamente 20 días antes del hallazgo.

La letra de una canción que anticipó el asesinato

Más allá de la relación laboral en la fábrica de pastas “El Raviolito”, propiedad de González Rodríguez, ambos compartían un proyecto musical de estilo urbano llamado “Dandys”. La letra de uno de sus temas, con frases como “Como a un USB a vos te desconecté, bebé”, cobra ahora un matiz inquietante. Lo que parecía una metáfora en la música terminó reflejando, de manera trágica, la traición que podría haber llevado al homicidio.

El dúo había compartido la pasión por la música y la amistad, un contexto que hace aún más impactante que Sosa decidiera asesinar a su amigo y jefe para quedarse con bienes y vehículos de la víctima.

Qué investigan las autoridades

El expediente, recaratulado como robo agravado por codicia y homicidio, continúa bajo la supervisión del fiscal Martín Prieto. Además de la imputación a Sosa, se analiza si su pareja tuvo participación en la venta de un Volkswagen Vento propiedad de González Rodríguez.

La investigación incluye análisis de comunicaciones, seguimientos de migraciones, allanamientos y rastreo de vehículos, que permitieron reconstruir cómo Sosa simulaba que su jefe estaba en Brasil y manejaba sus bienes como propio. La víctima, alertada por un amigo, nunca llegó a sospechar que la letra de su canción podía anticipar su trágico final.

