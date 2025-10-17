El presagio en la canción: cómo un tema de reggaetón anticipó el crimen del comerciante en Las Toninas

La letra de una canción que anticipó el asesinato

Más allá de la relación laboral en la fábrica de pastas “El Raviolito”, propiedad de González Rodríguez, ambos compartían un proyecto musical de estilo urbano llamado “Dandys”. La letra de uno de sus temas, con frases como “Como a un USB a vos te desconecté, bebé”, cobra ahora un matiz inquietante. Lo que parecía una metáfora en la música terminó reflejando, de manera trágica, la traición que podría haber llevado al homicidio.

El dúo había compartido la pasión por la música y la amistad, un contexto que hace aún más impactante que Sosa decidiera asesinar a su amigo y jefe para quedarse con bienes y vehículos de la víctima.

Qué investigan las autoridades

El expediente, recaratulado como robo agravado por codicia y homicidio, continúa bajo la supervisión del fiscal Martín Prieto. Además de la imputación a Sosa, se analiza si su pareja tuvo participación en la venta de un Volkswagen Vento propiedad de González Rodríguez.

La investigación incluye análisis de comunicaciones, seguimientos de migraciones, allanamientos y rastreo de vehículos, que permitieron reconstruir cómo Sosa simulaba que su jefe estaba en Brasil y manejaba sus bienes como propio. La víctima, alertada por un amigo, nunca llegó a sospechar que la letra de su canción podía anticipar su trágico final.