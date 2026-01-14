En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pinamar
Accidente
Preocupación

El desesperado pedido médico para el nene de 8 años tras el grave accidente en Pinamar

El pequeño sigue en estado crítico y permanece internado en el hospital local. Los médicos esperan que se estabilice para trasladarlo a un centro de salud de Mar del Plata.

El desesperado pedido de la familia del nene de 8 años que está grave por el accidente en Pinamar

El desesperado pedido de la familia del nene de 8 años que está grave por el accidente en Pinamar
Leé también El desgarrador pedido de la abuela del nene que está grave tras un brutal choque en Pinamar
El desgarrador pedido de la abuela del nene de 8 años que está grave tras el choque en Pinamar

El menor fue víctima de un choque entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV, y debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar, donde ingresó con una hemorragia abdominal y una grave lesión en el hígado. En menos de 24 horas, los médicos tuvieron que operarlo dos veces debido a la complejidad del cuadro.

Si bien los profesionales lograron detener la hemorragia interna, el estado de salud del chico sigue siendo delicado. A raíz de la importante pérdida de sangre, fue necesario realizarle múltiples transfusiones, por lo que sus familiares solicitaron con urgencia la colaboración de la comunidad.

pinamar dasores

En las últimas horas, la familia del nene difundió un mensaje en redes sociales pidiendo donantes de sangre, solicitud que fue replicada por otros allegados. Según informaron, cualquier persona que pueda donar debe presentarse desde las 7 de la mañana en el Hospital de Pinamar.

La convocatoria tuvo una rápida respuesta solidaria. Varias personas se acercaron al centro de salud, incluso viajando desde Buenos Aires, para colaborar. Sergio, vecino de Moreno, contó que se trasladó especialmente para donar: “Vine de Buenos Aires directamente acá. Llegué hace una hora y vine con mis hijos, vamos a donar los tres”, relató.

“Son criaturas muy chiquitas, uno es padre y no quisiera estar en el lugar de ellos. Son momentos difíciles y hay que apoyar, aunque no los conozcamos. Que sepan que, dentro de todo, hay gente que todavía se mueve por uno”, agregó, visiblemente conmovido.

medicos nene pinamar

El objetivo médico es estabilizar al menor para poder trasladarlo al Hospital Interzonal de Mar del Plata, centro de mayor complejidad de la región.

Cómo fue el accidente en La Frontera de Pinamar

El choque ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 20, cuando el nene viajaba en el UTV junto a dos adultos y otras dos nenas. Por causas que aún se investigan, el vehículo impactó de frente contra una camioneta Amarok.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y avanza con las pericias correspondientes para determinar responsabilidades. Además de la lesión hepática, el chico sufrió un traumatismo de cráneo, lo que agrava su estado general.

ACCIDENTE EN PINAMAR: UN NENE DE 8 AÑOS RESULTÓ HERIDO TRAS CHOCAR UNA CAMIONETA CON DOS UTV
ACCIDENTE EN PINAMAR: UN NENE DE 8 AÑOS RESULTÓ HERIDO TRAS CHOCAR UNA CAMIONETA CON DOS UTV

En ese contexto, la Municipalidad de Pinamar difundió un comunicado oficial en el que informó que se están verificando las condiciones de conducción, controles de alcoholemia y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pinamar Accidente
Notas relacionadas
Drama en Pinamar: el relato de los médicos que le salvaron la vida a un nene de 8 años en La Frontera
Accidente en Pinamar: cómo sigue el nene de 8 años herido tras el choque entre un UTV con una camioneta
Drama en Pinamar: un nene de 8 años lucha por su vida tras un violento choque en La Frontera

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar