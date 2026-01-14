El desesperado pedido médico para el nene de 8 años tras el grave accidente en Pinamar

El menor fue víctima de un choque entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV, y debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar, donde ingresó con una hemorragia abdominal y una grave lesión en el hígado. En menos de 24 horas, los médicos tuvieron que operarlo dos veces debido a la complejidad del cuadro.
Si bien los profesionales lograron detener la hemorragia interna, el estado de salud del chico sigue siendo delicado. A raíz de la importante pérdida de sangre, fue necesario realizarle múltiples transfusiones, por lo que sus familiares solicitaron con urgencia la colaboración de la comunidad.
En las últimas horas, la familia del nene difundió un mensaje en redes sociales pidiendo donantes de sangre, solicitud que fue replicada por otros allegados. Según informaron, cualquier persona que pueda donar debe presentarse desde las 7 de la mañana en el Hospital de Pinamar.
La convocatoria tuvo una rápida respuesta solidaria. Varias personas se acercaron al centro de salud, incluso viajando desde Buenos Aires, para colaborar. Sergio, vecino de Moreno, contó que se trasladó especialmente para donar: “Vine de Buenos Aires directamente acá. Llegué hace una hora y vine con mis hijos, vamos a donar los tres”, relató.
“Son criaturas muy chiquitas, uno es padre y no quisiera estar en el lugar de ellos. Son momentos difíciles y hay que apoyar, aunque no los conozcamos. Que sepan que, dentro de todo, hay gente que todavía se mueve por uno”, agregó, visiblemente conmovido.
El objetivo médico es estabilizar al menor para poder trasladarlo al Hospital Interzonal de Mar del Plata, centro de mayor complejidad de la región.
Cómo fue el accidente en La Frontera de Pinamar
El choque ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 20, cuando el nene viajaba en el UTV junto a dos adultos y otras dos nenas. Por causas que aún se investigan, el vehículo impactó de frente contra una camioneta Amarok.
La causa fue caratulada como lesiones culposas y avanza con las pericias correspondientes para determinar responsabilidades. Además de la lesión hepática, el chico sufrió un traumatismo de cráneo, lo que agrava su estado general.
ACCIDENTE EN PINAMAR: UN NENE DE 8 AÑOS RESULTÓ HERIDO TRAS CHOCAR UNA CAMIONETA CON DOS UTV
En ese contexto, la Municipalidad de Pinamar difundió un comunicado oficial en el que informó que se están verificando las condiciones de conducción, controles de alcoholemia y el cumplimiento de las medidas de seguridad.