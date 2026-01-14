El desesperado pedido médico para el nene de 8 años tras el grave accidente en Pinamar

La convocatoria tuvo una rápida respuesta solidaria. Varias personas se acercaron al centro de salud, incluso viajando desde Buenos Aires, para colaborar. Sergio, vecino de Moreno, contó que se trasladó especialmente para donar: “Vine de Buenos Aires directamente acá. Llegué hace una hora y vine con mis hijos, vamos a donar los tres”, relató.

“Son criaturas muy chiquitas, uno es padre y no quisiera estar en el lugar de ellos. Son momentos difíciles y hay que apoyar, aunque no los conozcamos. Que sepan que, dentro de todo, hay gente que todavía se mueve por uno”, agregó, visiblemente conmovido.

El objetivo médico es estabilizar al menor para poder trasladarlo al Hospital Interzonal de Mar del Plata, centro de mayor complejidad de la región.

Cómo fue el accidente en La Frontera de Pinamar

El choque ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 20, cuando el nene viajaba en el UTV junto a dos adultos y otras dos nenas. Por causas que aún se investigan, el vehículo impactó de frente contra una camioneta Amarok.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y avanza con las pericias correspondientes para determinar responsabilidades. Además de la lesión hepática, el chico sufrió un traumatismo de cráneo, lo que agrava su estado general.

En ese contexto, la Municipalidad de Pinamar difundió un comunicado oficial en el que informó que se están verificando las condiciones de conducción, controles de alcoholemia y el cumplimiento de las medidas de seguridad.