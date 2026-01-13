Accidente en Pinamar: cómo sigue el nene de 8 años herido tras el choque entre un UTV con una camioneta

Embed

Cómo fue el choque en La Frontera

El episodio ocurrió este lunes alrededor de las 20. Las autoridades tomaron conocimiento cuando un UTV CAN-AM salió desde el interior de La Frontera y se acercó a una posta del Operativo de Prevención. El conductor, un hombre de 30 años, presentaba una herida visible en el rostro y llevaba en brazos al niño, que estaba inconsciente con un golpe en la cabeza.

El menor había sido parte del choque entre un UTV CAN-AM negro y rojo y una Volkswagen Amarok blanca. En cuestión de segundos arribó otro conductor con dos niñas de 7 y 9 años, también con traumatismos. Fueron trasladadas al hospital local por sus familiares; una tuvo lesiones leves y la otra fractura maxilar, por lo que fue derivada en ambulancia al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata para atención especializada.

https___thumbs.vodgc.net_2-146-WT9RhA1768302712066-1768303636 El choque entre un UTV con una camioneta.

Desde el Municipio informaron que el operativo preventivo estaba desplegado y que se activó de inmediato la asistencia de emergencia para ordenar la zona, garantizar la seguridad y permitir el trabajo de los equipos de salud. “Se realizaron maniobras de reanimación y se dispuso el traslado inmediato al sistema sanitario”, indicaron.

Investigación y controles

El lugar del choque quedó preservado y se realizaron pericias para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar responsabilidades, bajo la carátula de lesiones culposas. El Municipio aclaró que el hecho se produjo dentro de un predio privado, fuera del corredor seguro y del espacio público habilitado, a unos 1,5 km del límite del área pública, en un sector conocido como “la tercera olla”.

Las diligencias incluyen verificación de condiciones de conducción, controles de alcoholemia y cumplimiento de medidas de seguridad (cinturón, sistemas de retención infantil y otros elementos obligatorios). Todas las áreas de seguridad y tránsito participaron del operativo posterior, coordinando el traslado de heridos y la preservación de la escena.

hospital-1 El menor se encuentra internado en el Hospital Comunitario de Pinamar.

El secretario de Gobierno de Pinamar, Francisco Montes, informó que once camionetas fueron secuestradas en La Frontera por maniobras peligrosas, aunque advirtió que es una situación “difícil de contener”. En declaraciones a A24 explicó: “Es terreno privado, el municipio no tiene jurisdicción dentro de ese espacio. Solo podemos controlar ingresos y egresos a la zona y el área de playa”.