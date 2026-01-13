Accidente en Pinamar: cómo sigue el nene de 8 años herido tras el choque entre un UTV con una camioneta
El menor debió ser intervenido quirúrgicamente por segunda vez. Los médicos esperan que se estabilice para trasladarlo a un centro de salud de Mar del Plata.
Cómo sigue el nene de 8 años herido tras el choque entre un UTV con una camioneta.
El nene de 8 años que resultó gravemente herido en el choque múltiple ocurrido en La Frontera, Pinamar, permanece en estado crítico. Según informaron desde el Municipio, fue intervenido quirúrgicamente este martes por la mañana y se evalúa su traslado a Mar del Plata apenas logre la estabilidad necesaria.
El menor se encuentra internado en el Hospital Comunitario de Pinamar, a donde ingresó en estado crítico tras el siniestro que involucró una camioneta Volkswagen Amarok y dos UTV. En el mismo episodio, otras dos nenas sufrieron lesiones: una presentó heridas leves y, la otra, traumatismo facial con fractura maxilar.
Tras su ingreso, el niño fue sometido a una cirugía de urgencia y quedó internado en terapia intensiva con seguimiento permanente del equipo médico. Las autoridades precisaron que, según la evolución clínica, podría requerir una nueva intervención en los próximos días. Finalmente, la cirugía prevista se adelantó debido a un cuadro de “inestabilidad hemodinámica” y durante el procedimiento se realizó el recambio del packing de contención hepática.
De acuerdo con el parte médico, el menor ingresó con asistencia respiratoria mecánica y hemorragia intraabdominal, lo que motivó la intervención inmediata. “Se evidenció rotura hepática y compromiso de grandes vasos, realizándose packing para la contención de la hemorragia”, detallaron. En esa cirugía se transfundieron cuatro unidades de glóbulos rojos y plasma. Los médicos aguardan “la mínima estabilidad” para derivarlo a un centro de mayor complejidad en Mar del Plata.
Cómo fue el choque en La Frontera
El episodio ocurrió este lunes alrededor de las 20. Las autoridades tomaron conocimiento cuando un UTV CAN-AM salió desde el interior de La Frontera y se acercó a una posta del Operativo de Prevención. El conductor, un hombre de 30 años, presentaba una herida visible en el rostro y llevaba en brazos al niño, que estaba inconsciente con un golpe en la cabeza.
El menor había sido parte del choque entre un UTV CAN-AM negro y rojo y una Volkswagen Amarok blanca. En cuestión de segundos arribó otro conductor con dos niñas de 7 y 9 años, también con traumatismos. Fueron trasladadas al hospital local por sus familiares; una tuvo lesiones leves y la otra fractura maxilar, por lo que fue derivada en ambulancia al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata para atención especializada.
Desde el Municipio informaron que el operativo preventivo estaba desplegado y que se activó de inmediato la asistencia de emergencia para ordenar la zona, garantizar la seguridad y permitir el trabajo de los equipos de salud. “Se realizaron maniobras de reanimación y se dispuso el traslado inmediato al sistema sanitario”, indicaron.
Investigación y controles
El lugar del choque quedó preservado y se realizaron pericias para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar responsabilidades, bajo la carátula de lesiones culposas. El Municipio aclaró que el hecho se produjo dentro de un predio privado, fuera del corredor seguro y del espacio público habilitado, a unos 1,5 km del límite del área pública, en un sector conocido como “la tercera olla”.
Las diligencias incluyen verificación de condiciones de conducción, controles de alcoholemia y cumplimiento de medidas de seguridad (cinturón, sistemas de retención infantil y otros elementos obligatorios). Todas las áreas de seguridad y tránsito participaron del operativo posterior, coordinando el traslado de heridos y la preservación de la escena.
El secretario de Gobierno de Pinamar, Francisco Montes, informó que once camionetas fueron secuestradas en La Frontera por maniobras peligrosas, aunque advirtió que es una situación “difícil de contener”. En declaraciones a A24 explicó: “Es terreno privado, el municipio no tiene jurisdicción dentro de ese espacio. Solo podemos controlar ingresos y egresos a la zona y el área de playa”.