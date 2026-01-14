Ángel de Brito fulminó sin piedad a María Fernanda Callejón tras sus duras acusaciones

“Yo dije que Callejón era una pesada, lo dije al aire 500 veces. Interrumpe, se ríe de manera falsamente para festejarle todo a Moria. O sea que no no suma, interrumpe el momento del otro”, apuntó el conductor.

Y al instante redobló la apuesta: "Ayer hablamos que Sabrina (Rojas) le contestaba a Gustavo Méndez y Callejón, que estaba hablando Gustavo Méndez y ella se le metió encima para hacer su show de enojo y hablar de Sabrina".

"Eso dije, que no tiene el taiming, y lo vi cuando estuvo en LAM y en Pasó en América, lo que pasa es que Callejón entiende lo que puede, pobrecita", continuó firme en su postura el periodista.

Y lanzó cuestionando las intervenciones televisivas de Callejón: "Es muy difícl no interrumpir al compañero, cuando se arma un debate que hablan todos juntos tratar de ordenar, primero contesta el conductor cuando se viene de un tape... No tiene taiming. Lo vi cuando estuvo en LAM y en Pasó en América. No maneja los tiempos de un panelista”.

María Fernanda Callejón comentó actitudes de bullyng y Martín Salwe la llamó en vivo

María Fernanda Callejón señaló al panel de Pasó América por actitudes de “bullying” y el cronista Martín Salwe decidió llamarla en vivo en Lape Club Social (América TV) para aclarar la situación.

"Siempre sentí tensión y es una manera de 'bullinear'. Yo sabía que había una tensión", remarcó la actriz. Y el cronista le consultó sorprendido por esas declaraciones: "¿Pero no te parece mucho la palabra bullying?".

"No, no me parece mucho, porque yo veía la cara que me ponían, cómo me gastaban. Yo soy una chica grande, de 59 años, ustedes son dos pibes, que recién empiezan y su laburo lo hacen muy bien. Ni los conductores me hacían sentir incómoda como ustedes. Yo fingía demencia porque soy profesional, porque no quería ir al choque", retrucó la actriz.

Y recordó: "Un día me dijiste: 'Tenés que manejarte así', yo no soy panelista, estoy aprendiendo, pero tampoco soy una boluda, soy un bicho de televisión, empecé a los 18 años y sé cómo manejarme. Y te dije: 'Si me tienen que decir algo, relajá, porque me van a cagar a pedos a mí'".

Más adelante, Callejón aclaró que le guarda afecto a Salwe por los trabajos que compartieron juntos y él le dijo: "Es mutuo, por eso me sorprendió lo del bullying".

"Yo lo sentí así. Yo hace tiempo que elegí ya no encajar más con nadie. Chicos, 2026. Yo me priorizo, me cuido, todo el mundo puede decir barbaridades de mí y resulta que ahora, que estoy en un panel, me siento libre, estoy cómoda, me divierto, como lo hice siempre a todos los lugares donde fui", sentenció la panelista, quien se reconoció como "intensa": "A mí la intensidad me salvó la vida muchas veces", concluyó.