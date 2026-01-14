Una tarde de juegos que terminó en pesadilla: el horror entre dos compañeritos de 11 y 12 años.

Las lesiones, siempre según la denuncia, se localizaron en pies, glúteos y zona genital, un dato que profundiza la gravedad del caso.

Tortura nene El menor agresor cerró la puerta con llave, escondió la llave del domicilio y comenzó a amenazar a su hijo con un cuchillo.

El momento de la huida

El calvario terminó cuando el agresor permitió que el niño saliera a la calle con una excusa insólita: mojar a otros chicos que pasaban por la vereda. Esa distracción fue suficiente para que la víctima escapara y regresara a su casa.

Al llegar, relató lo ocurrido entre lágrimas. Sus padres notaron de inmediato las lesiones y lo trasladaron de urgencia a un centro médico, donde se constataron las quemaduras. Tras la atención inicial, la familia radicó la denuncia ante la Guardia Civil.

La Comandancia de la Guardia Civil confirmó que los hechos están siendo investigados y que el caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Menores, que deberá reconstruir lo sucedido y evaluar las medidas correspondientes conforme a la legislación vigente para este tipo de delitos cometidos por menores de edad.

El impacto emocional y el silencio del niño

Más allá de las lesiones físicas, el impacto psicológico es profundo. Según explicó su papá, el nene aún no dimensiona completamente la gravedad de lo vivido. “Él lo vive casi como si no fuera real”, señaló. La familia, en cambio, atraviesa una situación de angustia, impotencia y dolor, intentando contener al menor mientras asimilan lo ocurrido.

El niño se encuentra actualmente bajo tratamiento médico y psicológico, acompañado por profesionales especializados. Los padres solicitaron además medidas de protección, temiendo posibles consecuencias emocionales a largo plazo.

“Estamos destrozados. Nadie está preparado para algo así. Queremos justicia”, insistió Jonathan Rodríguez, consciente de la complejidad legal que implica que tanto la víctima como el agresor sean menores, pero convencido de que “alguien tiene que responder por lo que pasó”.

Investigación en curso y un entorno conmocionado

Por el momento, las autoridades mantienen la investigación bajo reserva, dada la edad de los involucrados. La Fiscalía de Menores deberá determinar qué medidas aplicar, que pueden incluir desde seguimiento psicológico y medidas educativas hasta otras disposiciones previstas en el sistema judicial juvenil español.

Mientras tanto, la familia de la víctima insiste en que el foco debe estar puesto no solo en la sanción, sino también en la prevención y el acompañamiento. “No puede volver a pasar. Ningún chico debería vivir algo así”, repiten.