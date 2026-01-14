La Patagonia arde: declaran la catástrofe ígnea y esperan lluvias clave para frenar el fuego

Esta medida permite atender de manera más eficiente las necesidades urgentes de la población, desde la reconstrucción de viviendas hasta la asistencia sanitaria y social que se requiera en la zona.

En tanto, el Gobierno enviará fondos a Chubut para hacer frente a las consecuencias de los incendios forestales. La Casa Rosada se comprometió con el gobernador Ignacio Torres a girar dinero en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en los próximos días, aunque todavía no hay un monto definido.

Este martes, Torres habló por teléfono con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien visitó la provincia la semana pasada. Santilli iba a volver a territorio chubutense hoy, pero el mandatario del PRO le pidió posponerlo debido a que se esperaban lluvias para la jornada.

Ruta 40 cortada y complicaciones en las zonas afectadas

Ante el avance del fuego y la peligrosidad del contexto, Vialidad Nacional dispuso el corte total de la Ruta Nacional 40 en el tramo que une Epuyén con El Hoyo, para todo tipo de vehículos. La decisión se tomó por la cercanía de las llamas a la traza y por las ráfagas de viento que superaron los 50 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo para quienes circulan por la zona.

Solo se permite el paso de fuerzas de seguridad, brigadistas y vecinos que colaboran directamente en el combate del fuego, mientras se mantiene el monitoreo permanente del área.

ruta 40

En paralelo, los habitantes de las localidades afectadas atraviesan serias complicaciones: se registran cortes de energía eléctrica, problemas en las comunicaciones y daños severos en la infraestructura. El incendio arrasó con tendidos eléctricos, provocó la caída de árboles y generó un fuerte impacto ambiental, con pérdida de fauna nativa y áreas de bosque.

Incendios en Chubut: llega la lluvia y trae alivio a los brigadistas

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias durante todo este miércoles y hasta la mañana del jueves en Chubut, un dato clave para la comunidad y los bomberos tras semanas complicadísimas.

El pronóstico marca precipitaciones que serán fuertes por momentos. Sin embargo, la situación sigue siendo delicada: se esperan ráfagas de viento de casi 90 km/h y las autoridades advierten que el índice de incendios continúa siendo "extremo".