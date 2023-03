El desesperante pedido de un joven al que le cortaron la cara en un boliche: "Estuve a punto de morir"

Nicolás García de 19 años, se encontraba en la barra hablando con una chica cuando, inesperadamente, un joven de la misma edad, arremetió contra él por hablar con su exnovia con la que había terminado hacía unos meses.

El testimonio de la víctima que recibió una brutal golpiza en un boliche

Nicolás García, la víctima, contó su dramático testimonio en el programa EPA, por América TV: "Hay días que estoy bien, hay días que estoy mal. Es un desbalance continuo. Perdí la visión de un ojo, me tuvieron que sacar lo que es el cristalino, que es el lente que te hace ver de cerca y de lejos. El mismo vidrio que me incrustó en el ojo me lo destrozó".

El ataque fue por la espalda y Nicolás todavía recuerda ese momento: "Salí con amigos como cualquier chico de mi edad que sale a un boliche. Estaba en una mesa con mi grupo de amigos. Pero este chico espero a que mis amigos no estén para venir y atacarme por atrás".

Y concluyó con su relato: "Tuve corte en la ceja, en el ojo, en el labio. Estuve a esto de morir. Yo estaba de espaldas y como me incrusto el vidrio en el ojo no tuve el reflejo de cerrarlo".