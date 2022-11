El joven malherido tuvo que ser llevado de urgencia al Hospital San Juán de Dios, para ser derivado al Hospital Italiano de La Matanza. Allí, fue sometido a una operación por más de cinco horas para salvar la visión del ojo que había sufrido severos cortes. Sin embargo, “perdió el cristalino del ojo”, según informaron desde la institución.

"El estado de Nicolás es delicado, perdió la visión del ojo izquierdo", contó en declaraciones a A24 su mamá. "Sí puede haber desprendimiento de retina, glaucoma, infecciones. Al retirarle el cristalino, tenemos un largo camino por recorrer, si no pierde el ojo", detalló la mujer, y contó que "en el pómulo también tiene una herida muy grande, donde no sabemos si se le tiene que hacer un injerto".

Después del ataque, se conocieron mensajes del agresor a un amigo, en los que contaba parte de su accionar. “Amigo, estás ahí conmigo bailando, wacho, hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex… Dale. Yo fui y le dije ‘sos un wachín’", decía.

"Está todo bien, amigo, pero no te la vayas a agarrar en frente mío y después no te vengas a hacer el amigo. Pasan 10 minutos, wacho, y los veo juntos. ¿Qué voy a hacer, amigo? Toqué fondo. No sé ni qué hice amigo. Me cegué”, agregaba.