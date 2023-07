El desgarrador mensaje de despedida de la mamá de Noha, el nene que se descompensó en un vuelo y murió

"Espero que donde vayas no haya dolor y juegues con los autitos, los caballos y la pelota que tanto te gustaban", continuó la mujer en su cuenta de Facebook.

"Dame fuerzas para no dejarme caer. Por tus hermanos, que me necesitan más ahora. Ellos sufren tu partida. Qué más decirte. Sé que no voy a dejar de recordarte cada minuto que pase. Gracias por tanto y perdón por no hacer nada mi amor", concluyó.

Quién era Noha, el nene que se descompensó en un vuelo de Aerolíneas y murió

Noha era oriundo de Corrientes y residía en Buenos Aires junto a sus progenitores desde hacía un año. Llegó a la Capital Federal en busca de un tratamiento contra la enfermedad de leucemia que sufría.

Sin embargo, en la tarde de este miércoles, mientras la familia retornaba a su tierra natal, el pequeño de tan solo 2 años y con síndrome de Down se descompensó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque y murió.

El hecho ocurrió en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. A pesar de que el avión regresó al Aeroparque con el objetivo de salvar al pequeño, lamentablemente no lograron reanimarlo.

El trágico episodio tuvo lugar este miércoles por la tarde en el vuelo AR1782. La aeronave despegó a las 14:25 desde Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pero regresó a la base en el Aeropuerto Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó Clarín, testigos presenciales afirmaron que Noha comenzó a descompensarse poco después del despegue. Frente a la situación, dos médicos que se encontraban entre los pasajeros le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al pequeño.

A pesar de que insistieron en la reanimación, lamentablemente no lograron estabilizar al niño. Al arribar en Aeroparque, el personal sanitario del lugar continuó con las tareas de reanimación, pero el nene no resistió y murió.