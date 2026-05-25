El violento robo a un chofer de aplicación en el Conurbano que quedó grabado por la cámara de su casco

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, los delincuentes abordaron al conductor armados con cuchillos y objetos contundentes, entre ellos caños metálicos. Durante el forcejeo, Alfredo intentó defenderse con un arma que llevaba por seguridad, pero sufrió una lesión en una de sus manos provocada por la corredera de la propia pistola.

Los asaltantes finalmente escaparon con una motocicleta chilena SMX 200 Adventure y el teléfono celular de la víctima.

Las imágenes registradas por la cámara del casco muestran parte de la secuencia del ataque y el momento de tensión vivido por el conductor durante el robo.

Después del asalto, Alfredo cuestionó la falta de respuesta de la aplicaciones DiDi y aseguró que tuvo dificultades para comunicarse con el 911 tras el hecho.

uber-ARG.jpg Alfredo cuestionó la falta de respuesta de la aplicaciones de viaje y aseguró que tuvo dificultades para comunicarse con el 911 tras el hecho. (Foto: archivo)

El caso también volvió a poner en discusión la situación de los trabajadores de aplicaciones de transporte respecto de la cobertura de seguros. Según explicó la víctima, muchas pólizas convencionales no cubren robos cuando los vehículos son utilizados para prestar servicios mediante plataformas digitales.

Hasta el momento, la motocicleta robada no fue recuperada.

Robo a choferes de aplicación

No es la primera vez que un chofer de una aplicación de transporte se ve involucrado en un hecho de inseguridad, una problemática que se repite en distintos puntos y que vuelve a poner el foco en las condiciones de trabajo del sector.

Un intento de robo a un conductor de la aplicación DiDi terminó con un enfrentamiento armado en la localidad de Gregorio de Laferrere, La Matanza. El chofer, que además trabaja como agente de seguridad urbana, logró repeler el asalto mientras trasladaba a dos pasajeras y evitó que el hecho se concretara.

El episodio ocurrió cuando Martín Félix Zayas, de 30 años, circulaba a bordo de un Fiat Mobi realizando un viaje solicitado a través de la aplicación. Según la información disponible, el hecho se produjo en la intersección de las calles Luis Vernet y Soberanía Nacional, cuando el conductor redujo la velocidad para finalizar el recorrido.

En ese momento, un vehículo de color negro se cruzó de manera repentina delante del auto. De allí descendió un hombre armado que se dirigió directamente hacia la puerta del conductor e intentó abrirla con fines de robo.

Ante esa situación, el chofer reaccionó de inmediato. Debido a que también se desempeña como agente de seguridad urbana y portaba un arma, se produjo un intercambio de disparos entre ambos.

El delincuente resultó herido durante el enfrentamiento y logró escapar del lugar, aunque horas más tarde fue detenido luego de presentarse en un hospital con una herida de bala en el cuerpo.