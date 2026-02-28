El desgarrador reclamo de la madre de Kim Gómez al asesino de su hija: "¿Por qué..."

mamakim

El momento más crudo llegó al cierre de los alegatos. Florencia Barboza, la mamá de Kim, se quebró en llanto y, aferrada a una psicóloga que la acompañaba, encaró directamente al acusado desde su lugar en la sala. Con la voz entrecortada por el dolor, repitió varias veces: “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena? ¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”. El silencio se apoderó del recinto. No hubo respuesta inmediata.

En su última palabra antes de que los jueces se retiraran a deliberar, el joven se dirigió a la madre con un pedido de disculpas: “Solo quería robar, no matar”.

El tribunal, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro, adelantará el veredicto este miércoles. La sentencia definitiva se conocerá el lunes 16 de marzo.

El asesinato de Kim conmocionó a La Plata

El cierre del juicio coincidió prácticamente con el primer aniversario del crimen de Kim, el 25 de febrero de 2025, cuando fue arrastrada durante 15 cuadras debajo del auto que dos adolescentes le habían robado a su madre frente a un supermercado del barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata.

La mujer y la niña se encontraban dentro de un Fiat Palio al momento de ser sorprendidas por los delincuentes. En medio del ataque, la madre logró escapar, pero la menor quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad.

Kim Gómez

Los asaltantes escaparon con el vehículo mientras la niña permanecía en el interior. Testigos del hecho relataron que los agresores intentaron arrojarla por la ventanilla, pero finalmente la arrastraron durante varias cuadras, provocándole la muerte.

El recorrido terminó cuando el auto robado chocó contra un poste de luz. Tras el impacto, los jóvenes abandonaron el lugar y el cuerpo de la menor quedó debajo del vehículo.

La reconstrucción del caso determinó que ambos adolescentes participaron del robo y tuvieron un rol clave en el desenlace fatal. Sin embargo, solo el mayor será condenado, ya que el otro acusado tenía 14 años y no es punible.