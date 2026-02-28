Las fotos de la lujosa escapada romántica de Wanda Nara y Martín Migueles a Milán

Wanda Nara y MArtín Migueles en Italia 3

Uno de los posteos que más llamó la atención fue el que subió Migueles desde la icónica Piazza del Duomo. Allí, posando con varias bolsas en la mano y mirando a cámara, lanzó con humor: “Podés parar, mi amor”, arrobando a Wanda y dejando entrever, en tono de broma, la debilidad fashionista de su novia.

Pero claro que hubo otra postal que generó comentarios inevitables. La conductora publicó una foto junto a Migueles en el mismo sector del hotel donde tiempo atrás se habían retratado Mauro Icardi y China Suárez durante su estadía en el mismo lugar. Un detalle que, como era de esperarse, no pasó inadvertido y volvió a poner todas las miradas sobre la vida sentimental de la empresaria.

En tanto, este sábado la mayor de las Nara se encargó de hacerle saber a sus más de 17 millones de seguidores en Instagram que también llevó a conocer su casa europea su actual novio, así como también su famosa Lamborghini ploteada de rosa con la que se apareció el año pasado en la audiencia de divorcio que presentó Icardi, sabiendo que ese auto era uno de los preferidos del futbolista... aunque, claro está, sin el ploteo al mejor estilo "Barbie".

De qué manera Wanda Nara le arruinó el cumpleaños a Mauro Icardi

El jueves 19 de febrero fue una fecha especial para Mauro Icardi, dado que fue su cumpleaños número 33. Pero casi sin respiro, el calendario marcó otro festejo en el entorno de la familia: el cumpleaños de Benedicto, uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López. Y fiel a su estilo, la mediática armó un asado íntimo para agasajar al nene, justo en la misma jornada en la que el delantero del Galatasaray estaba de aniversario.

La reunión tuvo varios nombres fuertes. Además de Maxi, dijeron presente el abuelo Andrés Nara, Guido Icardi —hermano de Mauro—, Martín Migueles y otros allegados al círculo más cercano de Wanda. El clima fue de celebración familiar, aunque también con un costado inevitable de vidriera pública: la empresaria compartió distintas postales y videos en sus redes sociales, como suele hacer en cada evento importante.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido y que rápidamente generó comentarios. En uno de los videos publicados, se observa a una de las hijas que Wanda tuvo con Icardi en brazos de Migueles. Esa imagen fue leída por muchos como un gesto incómodo para el futbolista.

No es la primera vez que una escena de este tipo provoca reacción. El año pasado, después de un viaje en el que Wanda subió imágenes de una de sus hijas en cercanía con su pareja, Icardi dejó clara su posición. En aquel momento difundió un comunicado y realizó un planteo judicial para que se restringiera cualquier tipo de contacto físico.

La coincidencia de fechas —el cumpleaños del jugador y el festejo de Benedicto— sumada a la presencia de figuras vinculadas a ambas partes, volvió a exponer la compleja trama familiar que los une y al mismo tiempo los enfrenta. Pero lo que más comentarios despertó fue la sensación de que el timing no fue casual. Para muchos, Wanda eligió ese día para enviar una señal directa a su ex.

Al mostrar públicamente a sus hijas en brazos de Migueles, justo cuando Icardi celebraba un nuevo año de vida, la conductora dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones. Algunos lo leyeron como una provocación; otros, como una manera de reafirmar su presente.

Lo cierto es que la fiesta de Benedicto no quedó solo en un cumpleaños más. Lejos de pasar inadvertida, terminó convirtiéndose en otro capítulo de una historia donde cada gesto cuenta y donde, cuando se trata de Mauro Icardi y Wanda Nara, la tensión nunca descansa.