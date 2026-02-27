Crimen de Kim Gómez: la Fiscalía pidió más de 23 años de prisión para el mayor de los acusados
El joven de 18 años está imputado por homicidio en ocasión de robo como autor del hecho, pero es juzgado bajo el régimen penal juvenil porque era menor al momento del asesinato. El veredicto se conocerá el miércoles.
El juicio por el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada durante un violento robo en La Plata, tuvo este viernes su última audiencia de alegatos. En ese marco, la Fiscalía solicitó una condena de 23 años y 4 meses de prisión para el principal acusado, mientras que la defensa pidió una pena menor al sostener que se trató de un homicidio culposo, en tanto el veredicto se conocerá el miércoles, en medio de un fuerte reclamo de justicia por parte de la familia.
El proceso se desarrolla ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata, debido a que el imputado, identificado como T.G., tenía 17 años al momento del hecho. Actualmente tiene 18 y enfrenta cargos por homicidio en ocasión de robo en carácter de autor, uno de los delitos más graves dentro del régimen penal juvenil.
Durante la jornada de alegatos, la acusación reclamó una de las penas más altas previstas para este tipo de delitos, cuya escala va de 10 a 25 años de prisión efectiva. Los fiscales sostuvieron que las pruebas reunidas durante la investigación permiten acreditar la responsabilidad directa del acusado en el asesinato de la menor.
Por su parte, la defensa insistió en que el hecho no fue intencional y planteó que se trató de un homicidio culposo, por lo que solicitó una condena de 7 años. La estrategia se centró en minimizar el rol del joven durante el asalto y cuestionar el encuadre legal impulsado por la Fiscalía.
Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro informaron que el adelanto del veredicto se dará a conocer este miércoles, mientras que la lectura de la condena será el 16 de marzo. Según explicaron, la pena se definirá luego de analizar y ponderar las pruebas, en línea con los principios del sistema de justicia juvenil.
Un crimen que conmocionó a La Plata
El cierre del juicio coincide con el primer aniversario del crimen que conmocionó a la ciudad. El 25 de febrero de 2025, Kim fue arrastrada durante 15 cuadras debajo del auto que dos adolescentes le habían robado a su madre frente a un supermercado del barrio Altos de San Lorenzo.
La mujer y la niña se encontraban dentro de un Fiat Palio cuando fueron sorprendidas por los delincuentes. En medio del ataque, la madre logró escapar, pero la menor quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad.
Los asaltantes escaparon con el vehículo mientras la niña permanecía en el interior. Testigos del hecho relataron que los agresores intentaron arrojarla por la ventanilla, pero finalmente la arrastraron durante varias cuadras, provocándole la muerte.
El recorrido terminó cuando el auto robado chocó contra un poste de luz. Tras el impacto, los jóvenes abandonaron el lugar y el cuerpo de la niña quedó debajo del vehículo.
La reconstrucción del caso determinó que ambos adolescentes participaron del robo y tuvieron un rol clave en el desenlace fatal. Sin embargo, solo el mayor será condenado, ya que el otro acusado tenía 14 años y no es punible según la legislación vigente.
El menor fue identificado como coautor del hecho, pero permanece fuera del alcance del régimen penal. Esta situación generó fuertes cuestionamientos y un debate público sobre la edad de imputabilidad.
Las pruebas clave de la investigación
La causa estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien reunió elementos determinantes para vincular a los sospechosos con el crimen. Entre las pruebas más importantes se destacaron las imágenes de cámaras de seguridad que mostraron al acusado con un short con la imagen de Diego Maradona.
Durante un allanamiento, la DDI de La Plata secuestró esa prenda en la vivienda del joven, lo que reforzó la acusación en su contra. En el juicio declararon cinco testigos y también el padre de la víctima, Marcos Gómez, quien brindó un testimonio cargado de emoción y dolor.
El reclamo de la familia y el impacto del caso
El hombre definió como “duro” el desarrollo del debate oral y sostuvo que fue muy difícil atravesar cada instancia judicial. “Está todo muy claro y hay muchas pruebas”, afirmó, al expresar su expectativa por el veredicto.
En los días previos, el padre de Kim compartió un mensaje en redes sociales que reflejó el profundo impacto de la tragedia. “Dame tu valentía y tu luz para llevar este juicio adelante. Me queda muy corta la palabra ‘justicia’”, escribió.
También recordó que la familia debía estar de vacaciones en Claromecó. “Hoy deberíamos estar construyendo nuestro castillo de arena”, expresó.
Durante el acto por el aniversario del crimen, agradeció el acompañamiento social y el respeto hacia la memoria de su hija. “Kim hoy nos duele a todos. Fue y es una niña hermosa, amada y querida. Gracias por el cariño y el apoyo desde el primer día”, concluyó.