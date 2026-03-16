El desgarrador relato de las hermanas del docente asesinado mientras trabajaba como chofer

Reclamo de la familia

Las hermanas de la víctima también denunciaron que la familia recibió poca información en las primeras horas tras el crimen. Según contaron, cuando se acercaron a la comisaría nadie les confirmaba qué había ocurrido.

“Nos enteramos después de un rato que mi hermano estaba muerto. No sabíamos cuántos disparos había recibido, ni dónde estaba el auto, ni qué había pasado”, relataron.

También denunciaron que “el policía estaba en complicidad con los asesinos que estaban en la autopista Perón. Lo bajaron de espalda y le tiraron como 9 tiros. Algunos le impactaron y otros no. No pudimos reconocer el cuerpo, lo vimos directamente en la cochería”.

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Y completaron: “El fiscal no quiso hablar con nosotros, que alguien del Poder Judicial dé la cara. Estamos destrozadas, acá paradas solo por mi hermano, pero no queríamos levantarnos de la cama”.

En medio del dolor, Brenda y Victoria recordaron uno de los últimos momentos felices que compartieron con su hermano: un recital de su banda favorita, Catupecu Machu.

“Mi hermano era docente, mecánico, era una persona sana, iba a recitales y fue feliz el fin de semana porque vio a su músico favorito. Nos quedamos con eso y con la última pizza que comimos juntos. Él solo quería darle una mejor calidad de vida a su hija. Salía a hacer Didi para pagar el alquiler”, dijo Brenda.

El último viaje de Cristian

Según reconstruyó la familia, el hombre tomó un viaje en la localidad bonaerense de Mariano Acosta. De acuerdo con la principal hipótesis de los investigadores, en ese trayecto fue atacado y asesinado para robarle el auto.

Por el hecho está detenido el oficial Matías Alejandro Vizgarra Riveros, integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que prestaba servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

detenido

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el sospechoso habría tomado el viaje como pasajero, disparado contra el conductor y escapado con el vehículo. Luego abandonó el auto y se presentó a trabajar con normalidad en su base policial.

El nombre del agente apareció en la investigación porque figuraba como el último pasajero registrado en la aplicación.