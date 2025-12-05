Violento robo en Virrey del Pino: arrastraron a una docente más de 50 metros para robarle el auto
La maestra fue alborada cuando salía del trabajo en una escuela primaria y quedó enganchada del cinturón de seguridad siendo salvada por un vecino que los frenó tirándoles un cartel para que la mujer se libere.
Una brutal escena de inseguridad quedó registrada por las cámaras de seguridad de una vivienda en Virrey del Pino, partido de La Matanza. Una docente fue arrastrada más de 50 metros por delincuentes que le robaron el auto cuando salía de trabajar y un vecino logró frenar la marcha de los ladrones para que la maestra sea liberada.
El hecho ocurrió este jueves, cerca de las 17, en el barrio Puente Ezcurra, a la altura del kilómetro 34 de la Ruta 3. Tres maestras de la Escuela Primaria Nº 202 habían terminado su jornada laboral cuando fueron sorprendidas por al menos dos jóvenes con intenciones de robo.
Según la investigación, minutos antes los delincuentes habían pinchado una de las ruedas del Ford Focus en el que se trasladaban las docentes. Aprovechando la vulnerabilidad del vehículo, decidieron robarles el auto.
Dos de las mujeres lograron descender, pero una de ellas quedó enganchada por la correa de la mochila con el cinturón de seguridad y no pudo soltarse a tiempo.
La secuencia quedó filmada
Las cámaras registraron el momento en que los ladrones pusieron el auto en marcha atrás y arrastraron a la docente por más de media cuadra sobre la calle Villarroel. La mujer golpeó contra el asfalto y sufrió quemaduras por el roce.
En una maniobra para huir, el auto dobló y la docente finalmente logró soltarse, quedando tendida en el suelo. Sus compañeras corrieron para ponerse a salvo mientras vecinos, alertados por los gritos, salieron a asistirla.
Algunos habitantes del barrio intentaron frenar la huida arrojando una estructura de hierro al vehículo, pero los delincuentes efectuaron disparos al aire y escaparon.
Estado de la víctima y avances de la investigación
La docente fue atendida por múltiples golpes y lesiones por arrastre, aunque se encuentra fuera de peligro. El colegio suspendió las clases del viernes y les informaron a los alumnos que la maestra se encontraba recuperándose.
El auto apareció aproximadamente una hora después del hecho y la Policía detuvo a un menor venezolano con nacionalidad argentina de 17 años, acusado de participar en el ataque. El joven quedó imputado por “tentativa de homicidio”. Por el momento, continúa la búsqueda del resto de los involucrados.