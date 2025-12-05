Violento robo en Virrey del Pino: arrastraron a una docente más de 50 metros para robarle el auto.

Embed

La secuencia quedó filmada

Las cámaras registraron el momento en que los ladrones pusieron el auto en marcha atrás y arrastraron a la docente por más de media cuadra sobre la calle Villarroel. La mujer golpeó contra el asfalto y sufrió quemaduras por el roce.

En una maniobra para huir, el auto dobló y la docente finalmente logró soltarse, quedando tendida en el suelo. Sus compañeras corrieron para ponerse a salvo mientras vecinos, alertados por los gritos, salieron a asistirla.

Algunos habitantes del barrio intentaron frenar la huida arrojando una estructura de hierro al vehículo, pero los delincuentes efectuaron disparos al aire y escaparon.

Captura La maestra fue alborada cuando salía del trabajo en una escuela primaria.

Estado de la víctima y avances de la investigación

La docente fue atendida por múltiples golpes y lesiones por arrastre, aunque se encuentra fuera de peligro. El colegio suspendió las clases del viernes y les informaron a los alumnos que la maestra se encontraba recuperándose.

El auto apareció aproximadamente una hora después del hecho y la Policía detuvo a un menor venezolano con nacionalidad argentina de 17 años, acusado de participar en el ataque. El joven quedó imputado por “tentativa de homicidio”. Por el momento, continúa la búsqueda del resto de los involucrados.