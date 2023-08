El desgarrador testimonio de los padres de Fernando Báez Sosa en una audiencia clave

Por su cuenta, Graciela Sosa pidió que "sea perpetua para todos" porque "todos participaron". Y en relación a volver a a transitar una nueva audiencia por el crimen, sostuvo: "Es difícil, nuestra vida ya no es vida, lo tratamos de sobrellevar como podemos".

"No existe un día que no pase sin pensar en mi hijo, lloro todos los días, lo extraño y trato de sobrellevar mi vida como puedo. Es muy difícil el día a día, no le deseo a nadie que pase por esto. Todos los chicos merecen ir a divertirse y volver sano", agregó.

La Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense realiza este martes una audiencia oral en la ciudad de La Plata, en la que las partes que intervinieron en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa alegarán sobre los recursos de apelación presentados tras el fallo que sentenció a cinco rugbiers acusados a prisión perpetua y a otros tres a penas de 15 años de cárcel.

La jornada se lleva a cabo desde las 11 en la sede judicial ubicada en calle 43 al 800, y están los ocho condenados por el homicidio, en su primera salida de la cárcel desde su sentencia dictada el 6 de febrero. En rigor, el tribunal dispuso que el Servicio Penitenciario Bonaerense los trasladase hasta la sede de Casación, donde llegaron temprano esta mañana.

En su alegato, los abogados de los padres de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, pedirán que los tres jóvenes condenados a 15 años de cárcel como partícipes secundarios reciban una pena de prisión perpetua.

En la misma línea, la fiscalía integrada por Juan Manuel Dávila y Gustavo García, también solicitará la prisión perpetua para la totalidad de los imputados. Si esto sucediera, los ocho rugbiers pasarían a tener la misma pena.

Por su cuenta, el abogado defensor de los jóvenes, Hugo Tomei, asegura que la condena de sus defendidos debería ser por “homicidio en riña” en el caso de los que ya tienen prisión perpetua, que prevé una pena de entre 2 a 6 años de prisión. Además, pedirá nuevamente que los tres sentenciados como “partícipes secundarios” sean absueltos.

Tras esto, se deberá esperar a que salga el fallo de Casación.

En febrero, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ciro y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por "homicidio doblemente agravado" por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión por ser partícipes secundarios del mismo hecho.