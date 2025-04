El dolor del padre de Sofía, la beba atropellada por ladrones en Tigre: "Lo único que quiero ahora..."

"Pido justicia, pero nadie me la va a devolver"

El padre de Sofía, Gabriel, expresó su dolor ante los medios en la puerta del hospital. Con la voz quebrada, solo pudo decir:

“Lo único que quiero ahora es enterrar a mi hija, y después hablamos. Pido justicia, como todo el mundo. Pero no me la van a devolver.”

El hombre también reveló la difícil situación en la que se encuentra su esposa, quien sigue internada sin haber sido informada del fallecimiento de su hija:

“No entendemos cómo pasó esto. Natalia no sabe nada todavía. No sabemos qué decirle cuando despierte.”

A pesar del dolor, Gabriel destacó el apoyo recibido de amigos, vecinos y desconocidos que se acercaron a brindarle contención en este momento de inmenso sufrimiento.

“Estamos destruidos, pero la gente se acercó mucho, nos dieron contención. Eso no te devuelve la vida, pero ayuda.”

Un robo violento y una fuga mortal

El vehículo en el que se desplazaban los delincuentes había sido robado horas antes en la vivienda de Romina Alanís, otra víctima de la inseguridad que vive el partido de Tigre.

Según el testimonio de la mujer, tres hombres armados la interceptaron cuando estaba ingresando a su domicilio. La obligaron a entrar, la amenazaron y le exigieron dinero. Tras robarle objetos de valor, escaparon con su camioneta, la misma que luego protagonizaría el accidente fatal.

Hasta el momento, se sabe que los tres delincuentes intentaban evadir a la policía cuando perdieron el control del vehículo y atropellaron a Natalia y Sofía. Los ladrones fueron detenidos, pero la comunidad exige que reciban una condena ejemplar.

"No lo podíamos creer": el relato del tío de Sofía

Javier, hermano de Gabriel y tío de Sofía, relató entre lágrimas cómo se enteró de la tragedia mientras trabajaba.

“Estábamos en el negocio con mi hermano cuando Natalia pasó por la puerta con la nena. Habían salido a hacer un trámite. Sofía iba feliz, bailando y saltando. Poco después nos enteramos del accidente. No lo podíamos creer.”

El hombre también expresó su indignación ante la falta de justicia y la sensación de impunidad que sienten muchas familias que atraviesan situaciones similares.

“No sé si hay justicia en este país. Ojalá que sí, pero uno ya no sabe. Acá la justicia es para la gente que tiene plata. Para los que no tienen, no hay justicia.”

La familia se preparaba para despedir a la bebé en el cementerio, en medio de un dolor imposible de medir y con la incertidumbre de cómo enfrentar el momento en que Natalia despierte y deba recibir la noticia más dura de su vida.