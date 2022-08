El dramático testimonio de una de las víctimas de la secta de Villa Crespo: "Me destruyeron la vida"

En diálogo con A24, uno de las víctimas de la secta brindó detalles de cómo operaba y además pidió por una ley que proteja a los ciudadanos contra estas bandas delictivas.

Qué dijo el sobreviviente de la secta

Pablo Salum, víctima y denunciante de esta organización criminal, dio su testimonio en el noticiero de A24 y detalló que "parte del accionar delictivo era quedarse con los bienes que provienen de la trata de personas". El referente antisecta, aseguró que conoce a "todos los detenidos" y recordó que él fue "el primero que denunció" todo el entramado.

"Juan Percovich y su hijo Marcelo Guerra, encargados de la organización, captaron a políticos, famosos, gente de los derechos humanos, con lo cual está probado en la causa anterior, intercambiaban favores sexuales con gente de la organización, entre ellas mi mamá y mi hermana", aseguró Salum.

Consultado por los daños que le generó haber estado en la secta, Salum fue contundente: "A mí me destruyeron la vida. Tenía una familia muy feliz, tenía mi mamá, mi padrastro, mis hermanos, un perrito, éramos muy unidos y de golpe me encontré que me separaron de mis hermanos, las tareas sexuales".

"Nadie quiere tener a sus seres queridos vulnerados", manifestó la víctima y recordó que cuando logró salir de la secta y los denunció pasó a "ser el enemigo". Asimismo, Salum reveló que en la actualidad su familia "son líderes de la organización".

Por último, Salum destacó el trabajo de quienes ayudan a desbaratar las redes de trata y consideró que deberían contar con mayor presupuesto.