"'El Duro' no es Sotacuro, es...": La revelación del abogado que involucra a un nuevo personaje a la trama del Triple Crimen

Endi argumentó que Celeste se habría confundido al identificar a Sotacuro: “Ella redacta y dice que el que se baja es el supuesto ‘Duro’, pero mi cliente mide 1,45 metros y Pequeño J mide 1,80”. Según Endi, quien realmente estuvo presente sería Manuel Valverde, tío sanguíneo de Pequeño Jota. El abogado insistió en que existen pruebas para demostrar esta confusión y destacó la importancia de las declaraciones indagatorias tomadas desde el primer día.



