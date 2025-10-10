En vivo Radio La Red
Policiales
NARCOTRAFICO

"'El Duro' no es Sotacuro, es...": La revelación del abogado que involucra a un nuevo personaje a la trama del Triple Crimen

Los abogados del Triple Crimen dan nuevas versiones sobre lo que ocurrió en la noche del Triple Crimen.

"'EL DURO' NO ES SOTACURO, ES MANUEL VALVERDE" - GUILLERMO ENDI, ABOGADO DE SOTACURO Y FLORENCIA

En un panel conformado por varios abogados defensores, Guillermo Endi expuso su postura respecto a la acusación que pesa sobre sus defendidos, Víctor Sotacuro y Florencia Ibañez. La controversia surgió cuando Celeste, defendida por el doctor Giaquinta, señaló a Sotacuro como máximo responsable de un crimen y ubicó también a Ibáñez en la escena del hecho.

Leé también Triple crimen narco: allanaron la casa de Alex Roger Ydone Castillo, acusado de ser el autor intelectual
Endi argumentó que Celeste se habría confundido al identificar a Sotacuro: “Ella redacta y dice que el que se baja es el supuesto ‘Duro’, pero mi cliente mide 1,45 metros y Pequeño J mide 1,80”. Según Endi, quien realmente estuvo presente sería Manuel Valverde, tío sanguíneo de Pequeño Jota. El abogado insistió en que existen pruebas para demostrar esta confusión y destacó la importancia de las declaraciones indagatorias tomadas desde el primer día.

El fiscal sostiene otra versión e incluso presentó imágenes donde se ve a Víctor junto a Pequeño J en un restaurante peruano el día anterior al hecho. Sin embargo, Endi reiteró que hubo errores en las identificaciones tanto por parte de testigos como del propio fiscal. El debate incluyó momentos tensos entre los abogados e incluso comentarios sobre discriminación fueron señalados durante la charla.

