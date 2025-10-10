"'El Duro' no es Sotacuro, es...": La revelación del abogado que involucra a un nuevo personaje a la trama del Triple Crimen

En un panel conformado por varios abogados defensores, Guillermo Endi expuso su postura respecto a la acusación que pesa sobre sus defendidos, Víctor Sotacuro y Florencia Ibañez. La controversia surgió cuando Celeste, defendida por el doctor Giaquinta, señaló a Sotacuro como máximo responsable de un crimen y ubicó también a Ibáñez en la escena del hecho.
