BONO de $108.000 para familias en mayo: cómo cobrarlo

También cobran este refuerzo:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
El dinero se deposita en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal y no requiere inscripción previa.
AUH con aumento de ANSES en mayo 2026
Además del bono alimentario, ANSES confirmó una actualización en los haberes de la AUH. En mayo, el monto total por hijo será de $141.286.
Sin embargo, como ocurre todos los meses, el organismo retiene el 20% hasta que se presente la Libreta AUH, por lo que el pago mensual directo será del 80%.
Valores confirmados:
- Monto total por hijo: $141.286
- Pago directo (80%): $113.028,80
- Monto retenido (20%): $28.257,20
En el caso de hijos con discapacidad:
- Monto total: $460.045
- Pago directo: $368.036
AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa
AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR
Cuánto se cobra con AUH + Tarjeta Alimentar en mayo
Con la combinación entre AUH y Tarjeta Alimentar, ANSES pagará los siguientes montos:
Familias con 1 hijo
- AUH: $113.028,80
- Tarjeta Alimentar: $52.250
- Total: $165.278,80
Familias con 2 hijos
- AUH: $226.057,60
- Tarjeta Alimentar: $81.936
- Total: $307.993,60
Familias con 3 hijos
- AUH: $339.086,40
- Tarjeta Alimentar: $108.062
- Total: $447.148,40
Familias con 4 hijos
- AUH: $452.115,20
- Tarjeta Alimentar: $108.062
- Total: $560.177,20
Familias con 5 hijos
- AUH: $565.144
- Tarjeta Alimentar: $108.062
- Total: $673.206
Familias con 6 hijos
- AUH: $678.172,80
- Tarjeta Alimentar: $108.062
- Total: $786.234,80
Cómo cobrar el bono de $108.000
No hace falta hacer ningún trámite para recibir la Tarjeta Alimentar. ANSES cruza datos automáticamente y deposita el dinero a quienes cumplen con los requisitos.
Para verificar si corresponde el pago, se puede ingresar a:
- Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- App oficial de ANSES
- Calendario de pagos mensual
Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar
El programa está dirigido a:
- Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
- Embarazadas que cobran AUE desde el tercer mes
- Personas con hijos con discapacidad que cobren AUH, sin límite de edad
- Madres de 7 hijos o más que cobren Pensión No Contributiva