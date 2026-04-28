BONO de $108.000 para familias en mayo: cómo cobrarlo

También cobran este refuerzo:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El dinero se deposita en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal y no requiere inscripción previa.

AUH con aumento de ANSES en mayo 2026

Además del bono alimentario, ANSES confirmó una actualización en los haberes de la AUH. En mayo, el monto total por hijo será de $141.286.

Sin embargo, como ocurre todos los meses, el organismo retiene el 20% hasta que se presente la Libreta AUH, por lo que el pago mensual directo será del 80%.

Valores confirmados:

Monto total por hijo: $141.286

$141.286 Pago directo (80%): $113.028,80

$113.028,80 Monto retenido (20%): $28.257,20

En el caso de hijos con discapacidad:

Monto total: $460.045

$460.045 Pago directo: $368.036

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

Cuánto se cobra con AUH + Tarjeta Alimentar en mayo

Con la combinación entre AUH y Tarjeta Alimentar, ANSES pagará los siguientes montos:

Familias con 1 hijo

AUH: $113.028,80

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $165.278,80

Familias con 2 hijos

AUH: $226.057,60

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $307.993,60

Familias con 3 hijos

AUH: $339.086,40

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $447.148,40

Familias con 4 hijos

AUH: $452.115,20

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $560.177,20

Familias con 5 hijos

AUH: $565.144

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $673.206

Familias con 6 hijos

AUH: $678.172,80

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $786.234,80

Cómo cobrar el bono de $108.000

No hace falta hacer ningún trámite para recibir la Tarjeta Alimentar. ANSES cruza datos automáticamente y deposita el dinero a quienes cumplen con los requisitos.

Para verificar si corresponde el pago, se puede ingresar a:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

, con CUIL y Clave de la Seguridad Social App oficial de ANSES

Calendario de pagos mensual

Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar

El programa está dirigido a: