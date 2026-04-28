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BONO de $108.000 para familias en mayo: cómo cobrarlo

Se supo que algunas familias podrán cobrar en el mes de mayo un monto extra de $108.000 o más. Cómo saber si te corresponde y cómo hacer para verlo depositado en tu cuenta bancaria.

BONO de $108.000 para familias en mayo: cómo cobrarlo

BONO de $108.000 para familias en mayo: cómo cobrarlo

Miles de familias argentinas recibirán en mayo de 2026 un ingreso extra clave para reforzar el bolsillo. Se trata del pago de hasta $108.062 correspondiente a la Tarjeta Alimentar, una asistencia que se deposita de manera automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES.

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Este beneficio está destinado a hogares con hijos menores de edad y se acredita sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que la familia ya cobre la AUH o prestaciones compatibles. En paralelo, ANSES aplicará un nuevo aumento en la AUH durante mayo, lo que eleva significativamente los montos totales a cobrar.

De esta manera, muchas familias podrán superar los $447.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo.

BONO de $108.000 para familias: quiénes lo cobran

El monto máximo de la Tarjeta Alimentar en mayo 2026 será de $108.062 y corresponde a familias con tres o más hijos que perciban la AUH.

También cobran este refuerzo:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

El dinero se deposita en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal y no requiere inscripción previa.

AUH con aumento de ANSES en mayo 2026

Además del bono alimentario, ANSES confirmó una actualización en los haberes de la AUH. En mayo, el monto total por hijo será de $141.286.

Sin embargo, como ocurre todos los meses, el organismo retiene el 20% hasta que se presente la Libreta AUH, por lo que el pago mensual directo será del 80%.

Valores confirmados:

  • Monto total por hijo: $141.286
  • Pago directo (80%): $113.028,80
  • Monto retenido (20%): $28.257,20

En el caso de hijos con discapacidad:

  • Monto total: $460.045
  • Pago directo: $368.036
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Cuánto se cobra con AUH + Tarjeta Alimentar en mayo

Con la combinación entre AUH y Tarjeta Alimentar, ANSES pagará los siguientes montos:

Familias con 1 hijo

  • AUH: $113.028,80
  • Tarjeta Alimentar: $52.250
  • Total: $165.278,80

Familias con 2 hijos

  • AUH: $226.057,60
  • Tarjeta Alimentar: $81.936
  • Total: $307.993,60

Familias con 3 hijos

  • AUH: $339.086,40
  • Tarjeta Alimentar: $108.062
  • Total: $447.148,40

Familias con 4 hijos

  • AUH: $452.115,20
  • Tarjeta Alimentar: $108.062
  • Total: $560.177,20

Familias con 5 hijos

  • AUH: $565.144
  • Tarjeta Alimentar: $108.062
  • Total: $673.206

Familias con 6 hijos

  • AUH: $678.172,80
  • Tarjeta Alimentar: $108.062
  • Total: $786.234,80

Cómo cobrar el bono de $108.000

No hace falta hacer ningún trámite para recibir la Tarjeta Alimentar. ANSES cruza datos automáticamente y deposita el dinero a quienes cumplen con los requisitos.

Para verificar si corresponde el pago, se puede ingresar a:

  • Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
  • App oficial de ANSES
  • Calendario de pagos mensual

Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar

El programa está dirigido a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
  • Embarazadas que cobran AUE desde el tercer mes
  • Personas con hijos con discapacidad que cobren AUH, sin límite de edad
  • Madres de 7 hijos o más que cobren Pensión No Contributiva

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