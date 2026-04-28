Juicio por la muerte de Maradona: declaran Verónica Ojeda, Carlos Díaz y otros testigos clave

Día clave en el Juicio por la muerte de Diego Maradona

La declaración de Carlos Díaz genera especial interés, ya que su rol en el tratamiento de Maradona es uno de los puntos centrales del debate. El psicólogo se desempeñó como especialista en adicciones y mantuvo contacto directo con el exfutbolista durante sus últimos meses de vida.

Su exposición permitirá conocer en detalle cuál era el seguimiento profesional que realizaba, cuáles eran sus recomendaciones y cómo evaluaba el estado general de salud del ex capitán de la Selección argentina.

ojeada maradona

Ojeda volverá a brindar un testimonio que promete ser uno de los más impactantes de la jornada. En anteriores declaraciones, describió con dureza las condiciones en las que encontró a Maradona durante la internación domiciliaria en el barrio privado San Andrés, en Tigre.

La madre de Dieguito Fernando sostuvo que la vivienda no reunía las condiciones necesarias para una recuperación adecuada y cuestionó severamente el accionar del equipo médico. Su relato podría volver a poner en el centro de la escena a varios de los imputados.

Los cuestionamientos al equipo médico y la palabra de Rita Maradona

En sus anteriores intervenciones, Ojeda apuntó directamente contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el propio Carlos Díaz.

Entre otras cuestiones, cuestionó la información brindada por Luque tras la operación por el hematoma subdural y criticó tanto el seguimiento psiquiátrico como el manejo del consumo de alcohol del exfutbolista.

También será una jornada importante para la familia del Diez. Rita Maradona aportará su visión sobre las decisiones médicas y familiares que rodearon la recuperación de su hermano tras la cirugía.

Además, se espera que relate cómo fueron las reuniones mantenidas con el equipo tratante y que detalle las restricciones que existían para visitar al exfutbolista en los días previos a su muerte.

Los imputados en la causa

En el juicio están acusados varios integrantes del equipo médico que asistió a Maradona. Todos están imputados por homicidio simple con dolo eventual, en una causa que busca establecer si existieron negligencias graves en la atención brindada al ídolo argentino antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Los siete imputados son: