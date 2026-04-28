"No me quedó nada": Brian Sarmiento confesó el duro momento que vive tras salir de Gran Hermano

En ese sentido, comentó que su ingreso a Gran Hermano tuvo mucho que ver con estos problemas económicos que enfrentaba hace tiempo: "Yo entro al programa porque me di vuelta y de todos los años que había jugado al fútbol no me había quedado nada. Nada de nada. Yo no manejaba las cuentas, no era empresario, yo me dedicaba solamente a jugar al fútbol. Y todo lo que hice desde que empecé a jugar al fútbol fue todo para mis hijas".

Y remarcó sobre la deuda que mantiene por sus hijas: "Todo lo que tenía era para pagar cosas y que ellas tuvieran una buena vida. Y después cuando no pude pagar más eso, empezaron los problemas y el alejamiento con las nenas, el no tener videollamadas".

Santiago del Moro le remarcó que ese tema influyó mucho para que la gente lo elimine del programa: "Con todo esto desde el afuera y acompañando con algunas cosas que decías y hacías adentro se te generó una ola de hate bastante importante", observó el conductor.

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La despedida especial de Brian Sarmiento con Danelik tras su eliminación de Gran Hermano

Brian Sarmiento fue eliminado de Gran Hermano Generación Dorada y sorprendió con unas palabras muy personales para Danelik que dieron mucho que hablar en el exterior.La breve charla entre los dos generó un clima de alto voltaje emocional tanto entre los participantes como en el público.

En la previa a abandonar el juego, Brian Sarmiento tuvo un gesto especial con Danelik, la influencer tucumana con la que construyó un vínculo amoroso durante su estadía en el reality.

En un momento íntimo, se acercó a ella y le dijo al oído unas palabras que rápidamente se replicaron en redes sociales por la carga emotiva que transmitían.

“Seguí jugando, rompela. Tenés que llegar a la final. Voy a estar haciendo fuerza por vos”, fue el mensaje que le dejó el ex futbolista al oído a la influencer, generando una inmediata reacción en su compañera.

Visiblemente movilizada, Danelik no logró contener la emoción y rompió en llanto al despedirse de él, demostrando a flor de piel cuánto significaba su presencia dentro de la casa.