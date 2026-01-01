El hallazgo macabro que encontraron en una lancha que navegaba a la deriva en Sauce Viejo

Hasta el momento, ni los dos hombres ni el bovino fueron identificados, un punto considerado clave para reconstruir lo ocurrido. Los pesquisas sospechan que las víctimas habrían sido sorprendidas mientras robaban el animal y asesinadas a tiros, aunque no descartan otro escenario: un posible enfrentamiento entre bandas dedicadas al cuatrerismo.

Otra escena tormentosa en Burzaco

La madrugada de este miércoles en Burzaco, partido de Almirante Brown, quedó marcada por una escena estremecedora: la muerte del abogado Emilio Ramón Osorio, de 52 años, hallado maniatado, con heridas compatibles con un arma blanca y sin signos vitales dentro de su domicilio.

Crimen del abogado de Burzaco calle

La Fiscalía N°2 descentralizada de Almirante Brown, a cargo de Leonardo Kaszewski, confirmó la primera detención, producto de un seguimiento por imágenes que permitió identificar a uno de los tres presuntos atacantes. Era su vecino. Vivía a apenas dos cuadras del lugar del crimen.

Una irrupción silenciosa y un asesinato sin señales de forcejeo

El crimen ocurrió durante la noche del lunes, aproximadamente a las 23 horas, en la vivienda de Osorio ubicada en Avenida Alsina al 2000. A diferencia de otros homicidios vinculados a robos violentos, no hubo puertas rotas ni ventanas forzadas. El interior de la casa -según describió el acta policial- estaba prácticamente intacto, con electrodomésticos en su sitio y solo dos cajones de la mesita de luz revueltos.

Cuando personal de la comisaría de Burzaco ingresó al domicilio, guiado por familiares del abogado que no lograban contactarlo, encontró una escena precisa y perturbadora: el cuerpo estaba boca arriba, atado y tendido en un cuarto tipo galpón. Había manchas de sangre en el torso y cuello.

Además, en el living se hallaron una barreta y un destornillador con rastros hemáticos; y en el fondo del terreno, dentro de un bolso tipo militar, un cricket que podría haber sido utilizado para violentar cerraduras o estructuras externas.

El detalle más inquietante, según fuentes del caso, fue que la vivienda no había sido saqueada. Solo faltaría, según la denuncia familiar, un teléfono celular marca Samsung. Ese dato, sumado a la forma del ataque, llevó a los investigadores a considerar hipótesis que exceden un robo ocasional.