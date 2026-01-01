El hallazgo macabro que encontraron en una lancha que navegaba a la deriva en Sauce Viejo
Una embarcación que avanzaba sin control por el río Coronda encendió la alarma entre los vecinos de Sauce Viejo y dio inicio a una investigación que aún mantiene más preguntas que respuestas.
Los vecinos llamaron a la Policía que detuvo la embarcación y encontró el cuerpo de dos hombres fallecidos. (Foto: redes).
Dos hombres fueron hallados muertos este miércoles al mediodía dentro de una lancha que navegaba a la deriva por el río Coronda, en la zona de Sauce Viejo, Santa Fe. En la embarcación también fue encontrado el cadáver de un bovino y, según las primeras pericias, ambos cuerpos presentaban heridas de escopeta.
El hallazgo se produjo cuando vecinos advirtieron la presencia de una lancha que avanzaba sin control y quedó atascada entre camalotes. La escena generó alarma inmediata y motivó un llamado a la Policía. Personal de Prefectura Naval abordó la embarcación y confirmó que en su interior había dos hombres sin vida.
De acuerdo con el protocolo de la investigación, un médico legista examinó los cuerpos y constató lesiones compatibles con disparos de escopeta, un dato que coincidió con el hallazgo de cartuchos dentro de la lancha, según informó el diario La Capital.
Con esos elementos, los investigadores avanzaron sobre una hipótesis principal vinculada al cuatrerismo, el delito asociado al robo de ganado en zonas rurales. La presencia del animal muerto en la embarcación refuerza esa línea de análisis.
Hasta el momento, ni los dos hombres ni el bovino fueron identificados, un punto considerado clave para reconstruir lo ocurrido. Los pesquisas sospechan que las víctimas habrían sido sorprendidas mientras robaban el animal y asesinadas a tiros, aunque no descartan otro escenario: un posible enfrentamiento entre bandas dedicadas al cuatrerismo.
Otra escena tormentosa en Burzaco
La madrugada de este miércoles en Burzaco, partido de Almirante Brown, quedó marcada poruna escena estremecedora: la muerte del abogado Emilio Ramón Osorio, de 52 años, hallado maniatado, con heridas compatibles con un arma blanca y sin signos vitales dentro de su domicilio.
La Fiscalía N°2 descentralizada de Almirante Brown, a cargo de Leonardo Kaszewski, confirmó la primera detención, producto de un seguimiento por imágenes que permitió identificar a uno de los tres presuntos atacantes. Era su vecino. Vivía a apenas dos cuadras del lugar del crimen.
Una irrupción silenciosa y un asesinato sin señales de forcejeo
El crimen ocurrió durante la noche del lunes, aproximadamente a las 23 horas, en la vivienda de Osorio ubicada en Avenida Alsina al 2000. A diferencia de otros homicidios vinculados a robos violentos, no hubo puertas rotas ni ventanas forzadas. El interior de la casa -según describió el acta policial- estaba prácticamente intacto, con electrodomésticos en su sitio y solo dos cajones de la mesita de luz revueltos.
Cuando personal de la comisaría de Burzaco ingresó al domicilio, guiado por familiares del abogado que no lograban contactarlo, encontró una escena precisa y perturbadora: el cuerpo estaba boca arriba, atado y tendido en un cuarto tipo galpón. Había manchas de sangre en el torso y cuello.
Además, en el living se hallaron una barreta y un destornillador con rastros hemáticos; y en el fondo del terreno, dentro de un bolso tipo militar, un cricket que podría haber sido utilizado para violentar cerraduras o estructuras externas.
El detalle más inquietante, según fuentes del caso, fue que la vivienda no había sido saqueada. Solo faltaría, según la denuncia familiar, un teléfono celular marca Samsung. Ese dato, sumado a la forma del ataque, llevó a los investigadores a considerar hipótesis que exceden un robo ocasional.