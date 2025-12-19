El importante sorteo que interrumpió Trump por un asesinato y que afecta a los argentinos
El Gobierno de Estados Unidos ordenó la suspensión inmediata de un sistema de sorteo, luego de vincularlo con un caso criminal que conmocionó al país.
La decisión sacudió a millones de personas que cada año siguen con atención el sorteo. Estados Unidos suspendió de manera inmediata el Programa de Visas de Diversidad, conocido popularmente como la “lotería de green cards”, luego de que el Gobierno vinculara a uno de sus beneficiarios con un violento crimen ocurrido el fin de semana en el noreste del país.
La medida, ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem por instrucción directa del presidente Donald Trump, reavivó un debate histórico sobre los mecanismos de inmigración legal y sus controles de seguridad.
El anuncio oficial se produjo el jueves, apenas horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo de Claudio Manuel Neves-Valente, ciudadano portugués de 48 años, sospechoso de haber perpetrado un tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos estudiantes muertos y al menos nueve heridos, y de estar vinculado también al asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
El hombre fue encontrado sin vida en un depósito del estado de New Hampshire, junto a dos armas de fuego, tras varios días de intensa búsqueda.
Según informó la policía de Providence, ciudad donde se encuentra la prestigiosa universidad Brown, Neves-Valente se quitó la vida. El caso generó conmoción en la comunidad académica y rápidamente derivó en un impacto político de alcance nacional.
El anuncio oficial y la suspensión inmediata del sorteo de las Green Cards
“Claudio Manuel Neves-Valente entró en Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad (DV1) en 2017 y se le concedió una green card”, escribió Kristi Noem en sus redes sociales. En el mismo mensaje, la funcionaria fue categórica: “Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno inmediatamente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa”.
La decisión implica la pausa total del sistema de sorteo migratorio, al menos hasta nuevo aviso. Desde el Departamento de Seguridad Nacional indicaron que la medida tiene carácter preventivo y que se revisarán los protocolos de selección y control de antecedentes aplicados a los beneficiarios.
Qué es la “lotería de Green Cards”
El Programa de Visas de Diversidad fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 con el objetivo de diversificar el origen de la inmigración legal. Cada año, el sistema permite otorgar hasta 50.000 residencias permanentes a ciudadanos de países con bajos índices migratorios hacia Estados Unidos.
El mecanismo funciona mediante un sorteo electrónico, al que se postulan millones de personas de todo el mundo. Los seleccionados deben luego superar entrevistas consulares, exámenes médicos y verificaciones de antecedentes, antes de recibir la visa de inmigrante y, posteriormente, la green card.
En la edición correspondiente a 2025, cerca de 20 millones de personas participaron del sorteo, de las cuales más de 131.000 resultaron seleccionadas, incluyendo familiares directos. El número excede el cupo anual debido a que no todos los seleccionados completan el proceso.
El recorrido migratorio del sospechoso
De acuerdo con documentos policiales y migratorios, Neves-Valente había estudiado en la Universidad de Brown en el año 2000, cuando ingresó al país con una visa de estudiante. Años más tarde, en 2017, fue beneficiado por el programa de visas de diversidad, lo que le permitió obtener la residencia permanente legal.
Las autoridades reconocieron que no está claro cuál fue su estatus migratorio entre el momento en que dejó la universidad y la obtención de la green card por sorteo. Ese vacío es uno de los puntos que ahora analiza el Gobierno, como parte de la revisión integral del programa.
Trump y una postura histórica contra el programa
La suspensión de la lotería de visas no tomó por sorpresa a quienes siguen la política migratoria estadounidense. Donald Trump ha sido un crítico constante del programa desde su primer mandato, al que calificó reiteradamente como un sistema “arbitrario” y “peligroso”.
Horas antes de que se confirmara la medida, el presidente afirmó ante la prensa: “No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar”.
Además, adelantó que su administración impulsará nuevas restricciones incluso sobre vías de inmigración legal, como el sorteo de visas y el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, un punto que el mandatario busca llevar a revisión ante la Corte Suprema.
Incertidumbre para miles de solicitantes
El anuncio generó incertidumbre inmediata entre miles de personas que se encuentran en distintas etapas del proceso. Desde el Departamento de Seguridad Nacional señalaron que todos los ganadores de la lotería -aprobados o en trámite- serán sometidos a una revisión adicional, aunque no se especificó qué ocurrirá con quienes ya recibieron la residencia permanente.
Especialistas en derecho migratorio advirtieron que la suspensión podría derivar en impugnaciones judiciales, dado que el programa fue aprobado por el Congreso y su interrupción podría enfrentar desafíos legales.
