Crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: por qué lo mataron y cuál es el misterio que esconde el asesinato

El crimen de Jeremías Monzón, ocurrido en Santa Fe, conmociona a la provincia y abrió una pregunta que aún no tiene respuesta: ¿por qué lo mataron?. Una adolescente de 16 años quedó imputada como autora del asesinato y es, hasta el momento, la única detenida. Fue ella quien lo citó, lo conocía del colegio y, según la fiscalía, actuó junto a dos varones menores de edad, uno de ellos recién cumplidos los 15 años e inimputable, y otro menor más aún investigado. Entre los tres lo atacaron y le dieron 23 puñaladas, mientras filmaban la agresión.