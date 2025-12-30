Crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: por qué lo mataron y cuál es el misterio que esconde el asesinato

Se encontraron y lo llevaron a un galpón abandonado, frente a la cancha auxiliar del Club Colón, donde lo atacaron con un arma blanca. Murió por un shock hipovolémico, desangrado. Su familia denunció la desaparición al no verlo regresar a casa y su cuerpo fue encontrado el 22 de diciembre.

Imágenes de cámaras de seguridad orientaron la pesquisa hacia los menores. Durante los allanamientos, además de detener a la joven y al chico de 15 años, también se secuestraron celulares y dispositivos electrónicos. Para los investigadores, ese material sería determinante para saber por qué lo citaron y lo mataron.

El dolor de la familia

“Él solamente salió a andar en bici y terminó en un lugar donde no sabemos por qué fue. Cada día que pasa es peor que el anterior. Es desolador estar en casa, mirar por la ventana y ver que Jere no vuelve. Pedimos justicia y que el que haya hecho algo, que pague. Esto fue un homicidio premeditado: lo pensaron, lo citaron y lo mataron”, dijo Miriam, la tía del adolescente asesinado.