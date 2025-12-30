En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Santa Fe
Investigación

Crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: por qué lo mataron y cuál es el misterio que esconde el asesinato

Tres jóvenes participaron del hecho, entre ellos una joven de 16 años que quedó imputada y detenida. También hay otro menor de 15 identificado.

Tres jóvenes participaron del hecho

Tres jóvenes participaron del hecho, entre ellos una joven de 16 años que quedó imputada y detenida. 

El crimen de Jeremías Monzón, ocurrido en Santa Fe, conmociona a la provincia y abrió una pregunta que aún no tiene respuesta: ¿por qué lo mataron?. Una adolescente de 16 años quedó imputada como autora del asesinato y es, hasta el momento, la única detenida. Fue ella quien lo citó, lo conocía del colegio y, según la fiscalía, actuó junto a dos varones menores de edad, uno de ellos recién cumplidos los 15 años e inimputable, y otro menor más aún investigado. Entre los tres lo atacaron y le dieron 23 puñaladas, mientras filmaban la agresión.

Leé también Los escalofriantes detalles del asesinato de un futbolista del Barcelona de Ecuador en plena calle
Los escalofriantes detalles del asesinato de un futbolista del Barcelona en plena calle. 

Según el fiscal Francisco Cecchini, los acusados planificaron el crimen, actuaron a traición y sobre seguro, con una modalidad que describió como cruel y premeditada. La causa está caratulada como “homicidio triplemente agravado” —por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento—. Si la imputación recayera sobre un adulto, correspondería prisión perpetua.

Todavía no existe un motivo claro, por lo que la Justicia ahora esperan que los celulares secuestrados en los allanamientos del sábado a la madrugada, donde cayeron dos de los tres sospechosos, puedan aclarar el móvil. El tercer menor, del que aún no se confirmó si tiene edad para afrontar un proceso judicial, está identificado y podría ser detenido en las próximas horas, pero por el momento no se ha encontrado un motivo para explicar lo que pasó.

jeremias-monzon-fue-asesinado-de-al-menos-20-punaladas-foto-archivo-tn-A4UUMXQLONGKZDZ7C26ZOEOVMM
La cámara de seguridad que registró a la víctima con la ahora detenida de 16 años.

La cámara de seguridad que registró a la víctima con la ahora detenida de 16 años.

Cómo fue el ataque

La investigación reconstruyó que Jeremías, de 15 años, salió el 18 de diciembre desde Santo Tomé hacia Santa Fe después de ser citado por la adolescente imputada. No era una desconocida; tanto ella como el otro menor lo conocían de la escuela y tenían contacto por redes sociales.

Se encontraron y lo llevaron a un galpón abandonado, frente a la cancha auxiliar del Club Colón, donde lo atacaron con un arma blanca. Murió por un shock hipovolémico, desangrado. Su familia denunció la desaparición al no verlo regresar a casa y su cuerpo fue encontrado el 22 de diciembre.

Imágenes de cámaras de seguridad orientaron la pesquisa hacia los menores. Durante los allanamientos, además de detener a la joven y al chico de 15 años, también se secuestraron celulares y dispositivos electrónicos. Para los investigadores, ese material sería determinante para saber por qué lo citaron y lo mataron.

El dolor de la familia

Él solamente salió a andar en bici y terminó en un lugar donde no sabemos por qué fue. Cada día que pasa es peor que el anterior. Es desolador estar en casa, mirar por la ventana y ver que Jere no vuelve. Pedimos justicia y que el que haya hecho algo, que pague. Esto fue un homicidio premeditado: lo pensaron, lo citaron y lo mataron”, dijo Miriam, la tía del adolescente asesinado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Santa Fe
Notas relacionadas
Video: así fue el asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador
El importante sorteo que interrumpió Trump por un asesinato y que afecta a los argentinos
Giro inesperado en el crimen del adolescente de 15 años en Santa Fe: habría sido filmado e imputarán a la novia

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar