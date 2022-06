El hermano de Nora Dalmasso aseguró que a Macarrón se lo juzga "por un hecho que no se puede probar"

"Hay pocas expectativas", aseguró a la prensa el hermano de Nora Dalmasso durante la manifestación que fue organizada por la sociedad en reclamo de "justica y esclarecimiento" del asesinato.

Si bien el viudo Macarrón está acusado de haber instigado el homicidio de su esposa para que lo cometiera un presunto sicario, Juan señaló que esa hipótesis no le "cierra".

"He visto las pruebas y no veo nada que indique que esto sea un crimen por encargo. No creo que el fiscal (por Julio Rivero) vaya a acusar", indicó.

Además, aseguró que no tiene elementos de pruebas para saber lo que ocurrió con su hermana, por lo tanto, le resulta "imposible saber por qué la mataron". “Todos los días me pregunto el por qué”, añadió.

La interna familiar

Luego, Juan Dalmasso se refirió a su apoyo a la marcha, a la que no se sumaron los hijos de la víctima, Facundo y Valentina, por entender que se buscaba presionar a la justicia para condenar a Macarrón.

"Me cuesta creer que esas mismas agrupaciones que hablan de feminismo y diversidad no marcharon cuando estuve imputado durante más de cinco años por el solo hecho de ser gay, o cuando desde la investigación y los medios ejercieron la violencia de género institucional y simbólica contra mi mamá", criticó Facundo en declaraciones a Telediario Digital.

Sobre esas manifestaciones, el tío de Facundo dijo que el hijo de Nora Dalmasso "es una persona adulta que puede tener sus propias opiniones" y él las suyas.

"No es mi intención enfrentarme con nadie. Vine para apoyar a mi hermana y quizás haciendo un mea culpa", manifestó Juan, quien aclaró que él nunca organizó una marcha en pedido de justicia.

Con respecto al desarrollo del juicio, que se encuentra en instancias de incorporación de pruebas mediante lectura, Juan opinó que "los testigos no fueron aprovechados" por las partes para obtener más información sino que "trataron de cuidarlos", y puso como ejemplos al ex vocero de Macarrón, el abogado Daniel Lacase; y el empresario Miguel Rohrer.

Lacase, según distintos testimonios, está apuntado como el responsable de instalar versiones de amantes a la víctima y también de elementos para desviar las investigaciones hacia falsas hipótesis.

En tanto que Rohrer está sindicado por los hijos de Macarrón y Nora Dalmasso como "sospechoso" del crimen.