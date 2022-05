La genetista que analizó el crimen de Nora Dalmasso habló sobre los hallazgos en las muestras del caso

Durante el juicio por el crimen de Nora Dalmasso, un ex funcionario cordobés cargó contra Macarrón y señaló a su ex abogado Durante el juicio por el crimen de Nora Dalmasso, un ex funcionario cordobés cargó contra Macarrón y señaló a su ex abogado

La forense también planteo reparos a que se haya tomado solo una muestra de vagina, ano y vulva y cuestionó que todos los hisopos hayan sido introducidos en una suspensión de solución fisiológica, sin preservar parte de la muestra original para otros ensayos. Además, considero que de ese modo pudo producirse una "dilusión" que no se habría preservado "la integridad" de los hisopados.

A pesar de ello, Modesti hizo una salvedad para no criticar en forma directa a sus colegas. "El perito no está solo, detrás de esa persona está quien tiene responsabilidad de capacitación, de proveer de material de equipamiento, no tiene que caer el peso en la persona", dijo en alusión a la falta de medios con que se trabaja en el interior.

El viudo Macarrón enfrenta este juicio como único acusado por el delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", que contempla la pena de prisión perpetua.

modesti.jpg Este lunes dio su testimonio Nidia Modesti, quien cuando se cometió el asesinato integraba el departamento de Genética Forense del Poder Judicial de la provincia.

El ADN de Marcelo Macarrón

El fiscal y la defensa reconstruyeron, día por día, todos los tramites que se llevaron a cabo con las muestras. Modesti detalló que las 29 personas que entraron a la escena del crimen no contaminaron la evidencia. Pero explicó que dicho estudio permitió detectar un "alelo nulo", característicos del linaje Macarrón.

Luego admitió que el FBI "completó el hallazgo del Haplotypo Y de Marcelo Macarrón" en "células epiteliales potencialmente espermáticas", correspondientes a diferentes muestras de la evidencia: el cinturón de la bata, la torunda de algodón (muestra externa de zona vulvar), las sábanas, etc.

En tanto, sostuvo que el tipo de células recuperadas pueden corresponder a relaciones previas de días anteriores al crimen, "que pueden ser tres, cuatro o cinco días".