Por un pedido del fiscal y la defensa de Macarrón, el juicio por el crimen de Nora Dalmasso podría terminar antes de lo esperado

Si bien Vaudagna aseguró que “el tribunal ha resuelto diferir para la etapa procesal que corresponda el tratamiento y decisión sobre las renuncias solicitadas”, anticipó que mientras tanto en las próximas audiencias no habrá testigos presenciales y que, en principio, sólo se dará lectura toda la prueba informativa, documental y pericial para el conocimiento del tribunal y del jurado popular, tarea que va a llevar varias jornadas.

No obstante, el juez camarista aclaró que el tribunal está a disposición de las partes, porque “son quienes solicitan y proponen las pruebas”, por lo tanto, de ellos depende si requieren la presencia de algún testigo.

La lista de testigos

Para el inicio del juicio del crimen de Nora Dalmasso las partes habían elaborado una lista de más de 300 testigos, de los cuales más de la mitad (166) finalmente no declararán por las renuncias solicitadas entre el abogado Marcelo Brito, defensor de Macarrón, y el fiscal del juicio Julio Rivero.

"No tiene sentido convocar a quienes no hacen al objeto del juicio, caso contrario se dilata y no terminamos más”, afirmó Rivero en declaraciones con los periodistas, aunque dejó en claro que si de la prueba documental surge la posibilidad de citar a testigos, lo va a hacer, pero que por ahora muchos van a ser incorporado por lectura.

Por qué el fiscal acusa al viudo

Macarrón es el único imputado en este proceso y, como lo viene haciendo desde los últimos cinco encuentros, estuvo para la apertura de la audiencia y luego solicitó permiso para retirarse por sugerencia médica por un problema coronario que lo afecta.

El viudo está acusado por el delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", que contempla prisión perpetua.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Macarrón, “en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen de su mujer por desavenencias matrimoniales”.

Añade que la intención fue de "obtener una ventaja, probablemente política y/o económica" y sostiene que, para eso, "planificó dar muerte a su esposa, Nora Dalmasso".