La jueza Makintach pide "paz para su familia" y espera su absolución

El veredicto del Jurado de Enjuiciamiento se conocerá este martes. Tanto el Colegio de Abogados de San Isidro como la Fiscalía insistieron en que la magistrada debe ser removida, mientras que la defensa pidió su absolución y que se acepte la renuncia que ya presentó.

Durante los alegatos, la fiscal Ana Duarte acusó a Makintach de haber “mentido, presionado y abusado del poder”, y afirmó que quedaron acreditadas “todas las acusaciones”. Sostuvo, además, que la jueza “utilizó recursos del Estado” para impulsar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”.

Entre los testigos que declararon en La Plata se encuentran el abogado Julio Rivas, defensor del médico Leopoldo Luque; el titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°3, Maximiliano Savarino —denunciado por presunto falso testimonio agravado—; María Vidal Alemán, amiga cercana de la imputada; el abogado Fernando Burlando; el fiscal Patricio Ferrari; Gianinna Maradona y Jorge Barrera, ex alumno de Makintach.

Consultada sobre el proyecto audiovisual, la jueza insistió en desvincularse: “No había documental. El que hubo ya salió a la luz y no era mío”. Sobre el inminente fallo, prefirió la cautela: “Vamos a esperar”.