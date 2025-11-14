A24.com

Dramático momento al aire en Olga: el accidente que generó estupor en la audiencia

Un episodio de enorme tensión que vivió en el programa Tapados de laburo tras una agresión que sufrió Luli González de parte de uno de sus compañeros.

14 nov 2025, 19:10
En el programa Tapados de laburo, que sale al aire en el canal de streaming OLGA, conducido por Paula Chaves y Pedro Alfonso, se vivió un momento de tensión extraordinaria cuando Luli González y el influencer conocido como Mortedor protagonizaron una escena que dejó en shock al estudio y generó un gran impacto en las redes.

Durante uno de los juegosdel ciclo, Luli acusó a Mortedor de hacer trampa, lo que desató una escalada inesperada: en un momento él se levantó de la silla y la empujó, provocando que cayera al piso frente a todos. La reacción fue inmediata: Chaves y la también integrante del ciclo, Evelyn Botto, se acercaron preocupadas por la integridad física de González, mientras el estudio quedó paralizado.

La secuencia comenzó cuando, en pleno juego, Luli observó que Mortedor manipulaba una de las reglas en su propio beneficio. En ese instante, la colaboradora alzó la voz y le dijo que lo que estaba haciendo “no estaba bien”. La situación escaló en segundos, y Mortedor reaccionó con brusquedad, levantándose y empujando a Luli para seguir con su turno. “¡Pero estás haciendo trampa!”, le acusó ella, visiblemente alterada.

La escena fue capturada por las cámaras del estudio y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Usuarios, comentaristas y seguidores del programa manifestaron su sorpresa ante lo que, hasta ese momento, era un show relajado y con humor.

Este episodio se convierte en un antecedente poco habitual para el ciclo, que hasta ahora se había caracterizado por un formato distendido y de interacción con la audiencia. Que en este contexto una disputa de juego derive en una agresión física genera interrogantes sobre los límites del entretenimiento en vivo y cómo los conductores deben manejarlo.

Pocos minutos después, el programa retomó su dinámica habitual, aunque el impacto ya estaba hecho: la escena circuló de inmediato por TikTok, Twitter e Instagram, generando memes, debates y una ola de comentarios que pusieron en segundo plano el contenido anunciado.

¿Por qué Verónica Ojeda se enojó con los productores de Olga?

Olga llevó adelante el jueves 30 de octubre una jornada especial titulada “Un Día Maradoniano”, dedicada a homenajear a Diego Maradona en el que habría sido su cumpleaños número 65. Aunque Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna participaron del encuentro, la ausencia de Dieguito Fernando generó una gran decepción y enojo por parte de su madre, Verónica Ojeda.

Fue Pepe Ochoa quien contó en LAM (América TV) que la expareja del Diez habló abiertamente en un grupo de WhatsApp con periodistas sobre la ausencia de su hijo, donde incluso apuntó contra Dalma Maradona por la exclusión. Pero Ángel de Brito aclaró que "Olga las llama para que colaboren con su producción, eligieron invitarlas y a un montón de gente que tuvieron que ver con Diego", a modo de defensa de Dalma.

Mientras tanto, Ochoa continuó detallando que "Dieguito empezó a ver por todos lados lo del Día Maradoniano. Le preguntó a la mamá por el evento y ella le dijo que, lamentablemente, no lo habían invitado". También agregó que "ella dijo que Dalma nunca la llamó, ni para contarle".

Tras describir la situación que entristeció al adolescente, que ya tiene 12 años y comprende perfectamente todo lo que ocurre a su alrededor, Ochoa explicó que Ojeda "está decepcionada", y argumentó: "Acá hay un chico, que tiene un padre, Diego, que le hacen un evento y ninguna de las hermanas que están ahí le avisó".

