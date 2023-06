Elecciones en Chaco: quién es Leandro Zdero, el candidato que podría destronar a Jorge Capitanich

Cabe destacar que la jornada del domingo estuvo marcada por la investigación que se lleva a cabo a raíz de la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski y también por un electorado indiferente: apenas sufragó el 53,5% del padrón

Quién es Leandro Zdero, el candidato a gobernador de Chaco en Juntos por el Cambio

zdero.chaco-larretajpg Leandro Zdero, el candidato de Juntos por el Cambio que competirá por la gobernación ante Capitanich (Foto: Juntos por el Cambio).

Leandro Zdero es diputado provincial de Chaco desde 2021, cargo que también ejerció entre los años 2005 y 2009.

Zdero, además, fue jefe regional Nordeste en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante el gobierno de Mauricio Macri y antes fue jefe de Gabinete de la Municipalidad de Resistencia.

Por otra parte, el dirigente opositor de 52 años es arquitecto y docente universitario.

En cuanto al ámbito familiar, el legislador se presenta en las redes sociales como esposo de “Vero” y “papá de Santiago, Julián y Luciano”.

“Siempre siento el compromiso de trabajar cerca de la gente, con los pies sobre la tierra y no suponiendo los problemas. Aspiro a que la política sea eso, sea el compromiso con el otro”, expresa en el perfil de su web oficial.

“Lo más lindo de la política es la cercanía con la gente, el recorrer, conocer cada rincón y tener las herramientas para solucionar. Sueño y trabajo todos los días junto a un gran equipo de vecinos que me acompañan para resolver los problemas de nuestra ciudad Resistencia”, concluye Zdero.

Larreta y Patricia Bullrich celebraron el triunfo de Juntos por el Cambio en Chaco

bullrich larreta.jpg Larreta y Patricia Bullrich celebraron el triunfo de Juntos por el Cambio en Chaco (Foto: JXC).

Los precandidatos a presidente por Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich celebraron el triunfo de Leandro Zdero en Chaco.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, escribió: “Los chaqueños dieron un mensaje contundente en las urnas: quieren recuperar la paz y un gobierno que esté de su lado ¡Felicitaciones a @LeandroZdero y al equipo de Chaco Cambia por ganar la interna! Junto a @poliniok hicieron una elección histórica para @juntoscambioar”.

En su descargo, Larreta agregó: “Los chaqueños le dijeron basta al modelo de impunidad y privilegios del kirchnerismo que gobierna la provincia hace 16 años. Acá estamos para acompañarlos y cambiar la provincia y el país para siempre”.

El funcionario, por otra parte, no dejó pasar por alto el bajo impacto de las elecciones en cuanto a la cantidad de votantes. “Hubo muchos chaqueños que decidieron no ir a votar. A ellos quiero decirles: no pierdan la esperanza, podemos hacer una provincia distinta. Necesitamos escuchar su voz y que la bronca y el dolor se conviertan en poder para construir un futuro mejor para el Chaco. Cuentan conmigo y con todo el equipo de @juntoscambioar. ¡No están solos!”, completó.

En tanto, la precandidata a presidenta Patricia Bullrich también celebró la victoria de Zdero. “Este domingo los chaqueños votaron sin miedo y dieron el primer paso para dejar atrás una etapa oscura. Felicitaciones a la fórmula para la gobernación de @LeandroZdero y Silvana Schneider, que se impuso en las PASO. Y también para @Roy_Nikisch, ganador en Resistencia como precandidato a intendente, y a @IvanGyoker, como legislador. El fuerte compromiso con el cambio que buscamos se sintió en toda la provincia del Chaco”, expresó.