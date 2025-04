El insoportable calvario de Julia, la jubilada de 92 años

Los delincuentes irrumpieron en la casa ubicada en las calles Garay y Rodríguez con la intención de desvalijarla. Sin embargo, el robo no fue solo un acto de saqueo, sino que se convirtió en una terrible experiencia de tortura y violencia extrema para la víctima.

La jubilada relató con angustia los momentos de terror que vivió. “Me taparon la boca y me apretaron el cuello. Me dijeron que si gritaba, me iban a matar”, expresó con la voz entrecortada.

Los delincuentes, decididos a encontrar dinero y objetos de valor, subieron a la cama donde ella dormía y comenzaron a exigirle dólares y otras pertenencias. En medio del miedo y la desesperación, la mujer les entregó todo lo que tenía:

Anillos que llevaba puestos.

Un perfume que le habían regalado sus nietos .

Ropa y calzado .

La poca plata que guardaba en su casa.

Pero la violencia no terminó ahí. Durante más de una hora, los ladrones golpearon brutalmente a la mujer y la sometieron a un sufrimiento inimaginable. "Me pegaron mucho y me ahogaron", contó con lágrimas en los ojos.

Este caso es solo uno más dentro de la creciente ola de inseguridad que afecta a muchas personas, especialmente a los adultos mayores que son víctimas frecuentes de asaltos violentos. La falta de seguridad en barrios como Merlo expone a los vecinos a situaciones límite, en las que muchas veces el miedo y la indefensión se vuelven protagonistas.

Las autoridades locales aún no han identificado ni detenido a los responsables del ataque, lo que deja en evidencia la impunidad con la que operan este tipo de delincuentes.

Mientras tanto, Julia Cáceres, una mujer que trabajó toda su vida y que esperaba pasar sus últimos años en paz, ahora solo vive con miedo, con la incertidumbre de si la pesadilla que vivió puede repetirse.