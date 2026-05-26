"Pequeño J" volvió a declarar, pidió perdón y brindó detalles clave sobre lo que hizo la noche del triple crimen

Pequeño J Tony Janzen Valverde amplió su declaración ante la Justicia. (Foto: archivo)

En su relato ante el juez federal Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, aseguró que conoció allí a Miguel Ángel Villanueva Silva, otro de los acusados en la causa, quien supuestamente le ofrecía “changas” y pequeños trabajos.

Qué dijo sobre la casa donde mataron a las tres jóvenes

El acusado también habló sobre la vivienda de la calle Chañar, en Villa Vatteone, donde Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron torturadas y asesinadas.

Según su versión, estuvo en la casa el 18 de septiembre junto a otras personas, entre ellas Celeste Magali González Guerrero y dos hombres identificados como “El Gordo” y “El Negro”.

Afirmó que permanecieron allí alrededor de 30 minutos y que durante ese encuentro “El Gordo” mostró las habitaciones de la vivienda y pidió conseguir parlantes porque supuestamente iban a hacer una fiesta.

Sobre la noche siguiente, cuando ocurrieron los asesinatos, Janzen Valverde sostuvo que únicamente acompañó a “El Gordo” a ver una camioneta Chevrolet blanca y luego regresó a la Villa Zabaleta.

triple-crimen-en-florencio-varela Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las víctimas. (Foto: archivo)

La fuga a Bolivia y Perú tras el triple crimen

“Pequeño J” reconoció que después del hallazgo de los cuerpos decidió escapar del país por miedo a ser detenido. En su declaración contó que viajó junto a Matías Ozorio y que ambos pagaron a un hombre para que los trasladara desde José C. Paz hasta la frontera con Bolivia y los cruzara en bote.

Además, reveló que antes de huir le pidió a una vecina que escondiera o destruyera una maleta y un arma que había dejado en la villa. Desde Bolivia continuaron viaje hasta Perú.

Ya en Arequipa, aseguró que decidió separarse de Ozorio y no llevarlo a la casa de su familia. Finalmente, fue detenido en Pucusana y extraditado a la Argentina por orden judicial.

“Yo no sabía nada del plan”

Durante la audiencia, el acusado insistió varias veces en que desconocía el supuesto plan criminal y negó haber tenido participación directa en los asesinatos.

“Yo no sabía nada del plan que tenían ellos, no tenía idea. Sí, le hacía changas a Miguel Ángel, pero no sabía del plan”, afirmó.

También aprovechó para hablar sobre su entorno familiar y rechazó las versiones que vinculaban a sus parientes con el narcotráfico. Según dijo, sus tíos “no son narcos ni millonarios” y su abuelo vive en condiciones humildes.

La declaración terminó con un mensaje dirigido a las familias de las víctimas: “La mayoría de mis familiares son mujeres, hermanas y madre, les pido disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos”.