Policiales
Juez
Florencio Varela
DENUNCIA DE AMENAZAS

El juez que investigó el triple crimen de Florencio Varela denunció dos robos y habló de amenazas por la causa

Fernando Pinos Guevara aseguró que los hechos están “vinculados con el expediente” y que buscan intimidarlo. El último asalto ocurrió en Nochebuena, en su nueva vivienda, donde solo se llevaron una consola y dejaron otros objetos de valor.

El juez de Garantías de La Matanza, Fernando Pinos Guevara -quien estuvo al frente de la investigación del triple femicidio de Florencio Varela en la fase inicial y luego derivó el expediente al fuero federal por la complejidad de las bandas involucradas- denunció que sufrió dos robos "vinculados con el expediente" y consideró que buscan "amenazarlo".

El último robo lo sufrió en plena Nochebuena en una vivienda a la que se mudó recientemente con su familia. Allí, solamente le sustrajeron una consola de videojuegos, y dejaron otros objetos de valor.

En diálogo con A24, el magistrado relató que "ayer nos fuimos a pasar las fiestas con la familia en otra propiedad de fin de semana y hoy volvimos a casa y llegando hace aproximadamente una hora y media nos dimos cuenta que habían entrado a robar".

"Dieron vuelta absolutamente todo", agregó, y detalló que solamente se llevaron "una consola de videojuegos" de uno de sus hijos.

"Claramente no venían a buscar ni la consola ni nada, sino que tiene otra connotación", interpretó y confió que hace dos meses sufrió un episodio todavía más violento, que por cuestiones de seguridad, hasta ahora no había dado a conocer.

"El 2 de noviembre entrando con mi familia la camioneta al garaje, nos cruzan un auto. Por atrás donde bajan cinco personas, de las cinco personas, tres estaban armadas con pistolas 9 milímetros. Esas personas en un estado de una violencia inusitada nos interceptan, le ponen una pistola a mi hijo en la cabeza, otra a mí. Otra la mi esposa en la cabeza y nos roban los teléfonos y se llevan la camioneta".

"Estoy exponiendo la vida de mi familia directamente porque la verdad que del robo de la camioneta, estamos vivos de casualidad", expresó.

Sobre ambas acciones de la que fue víctima, analizó que "claramente esto tiene vinculación con ese expediente y la idea es tratar de amenazarme, de tratar de que yo baje los brazos".

"Estuve hablando ya con mi esposa, tenemos que buscar una solución inmediata porque vamos a terminar mal, porque lamentablemente cuando uno se mete en esos expedientes y no tiene la estructura como para hacerle frente... El respaldo, por supuesto no lo tengo", indicó sobre la posibilidad de mudarse fuera del país. Además, aseguró que no cuenta con custodia personal.

"En ese expediente dejé mi vida ahí, la verdad que dejé mi vida. En la última resolución, en donde me declaro incompetente, hago un detalle claro de cómo funcionan las bandas criminales en el conurbano, cómo funcionan las bandas de narcotráfico en el conurbano", contó.

