El juez que investigó el triple crimen de Florencio Varela denunció dos robos y habló de amenazas por la causa

"Claramente no venían a buscar ni la consola ni nada, sino que tiene otra connotación", interpretó y confió que hace dos meses sufrió un episodio todavía más violento, que por cuestiones de seguridad, hasta ahora no había dado a conocer.

"El 2 de noviembre entrando con mi familia la camioneta al garaje, nos cruzan un auto. Por atrás donde bajan cinco personas, de las cinco personas, tres estaban armadas con pistolas 9 milímetros. Esas personas en un estado de una violencia inusitada nos interceptan, le ponen una pistola a mi hijo en la cabeza, otra a mí. Otra la mi esposa en la cabeza y nos roban los teléfonos y se llevan la camioneta".

"Estoy exponiendo la vida de mi familia directamente porque la verdad que del robo de la camioneta, estamos vivos de casualidad", expresó.

Sobre ambas acciones de la que fue víctima, analizó que "claramente esto tiene vinculación con ese expediente y la idea es tratar de amenazarme, de tratar de que yo baje los brazos".

"Estuve hablando ya con mi esposa, tenemos que buscar una solución inmediata porque vamos a terminar mal, porque lamentablemente cuando uno se mete en esos expedientes y no tiene la estructura como para hacerle frente... El respaldo, por supuesto no lo tengo", indicó sobre la posibilidad de mudarse fuera del país. Además, aseguró que no cuenta con custodia personal.

"En ese expediente dejé mi vida ahí, la verdad que dejé mi vida. En la última resolución, en donde me declaro incompetente, hago un detalle claro de cómo funcionan las bandas criminales en el conurbano, cómo funcionan las bandas de narcotráfico en el conurbano", contó.