El adiós a una leyenda: murió John Robertson, el "Picasso del fútbol"

Robertson

Robertson levantó la Copa de Europa dos años seguidos (Foto: X@NFFC).

Fue Clough quien lo bautizó como el “Picasso del fútbol”, una definición que quedó para siempre asociada a su figura. “Le dabas un balón y un metro de césped, y era un artista”, solía decir el legendario DT, que lo consideraba uno de los mejores asistentes que había visto, al nivel de los grandes talentos sudamericanos y europeos.

Con gambeta, visión de juego y una precisión quirúrgica para asistir a sus compañeros, Robertson se transformó en una pieza irremplazable del equipo que ascendió a Primera División en 1977 y que, apenas un año después, conquistó la liga inglesa.

Cuál fue su aporte clave en la etapa dorada del Nottingham Forest

El punto más alto de su carrera llegó a fines de la década del 70. Robertson fue protagonista del Forest campeón de Europa en 1979 y 1980, una hazaña que ningún otro club inglés de ese perfil volvió a repetir. Su influencia no siempre se reflejaba en los goles, pero sí en cada ataque, en cada desequilibrio y en la personalidad del equipo.

Su estilo contrastaba con la rudeza habitual del fútbol de la época. Robertson jugaba con pausa, creatividad y una inteligencia que lo hacía diferente. Por eso, para los hinchas del Forest, su figura sigue siendo sinónimo de la era más gloriosa del club.

Qué recorrido tuvo con la selección de Escocia

A nivel internacional, John Robertson disputó 28 partidos con la selección escocesa y convirtió ocho goles. Formó parte de los planteles que representaron a su país en los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982, siendo una de las cartas ofensivas más destacadas de su generación.

Tras dejar el Forest, tuvo un breve paso por el Derby County y luego regresó al club de Nottingham, donde cerró el círculo de su carrera como futbolista.

Ya retirado, continuó ligado al fútbol como entrenador asistente, trabajando junto a Martin O’Neill en clubes como Leicester, Celtic, Aston Villa, Norwich y Wycombe, siempre desde un perfil discreto y alejado del protagonismo mediático.

El Nottingham Forest lo despidió como lo que fue: un símbolo eterno. “Un verdadero grande de nuestro club”, expresaron. Y no fue una frase más. Para generaciones enteras, John Robertson seguirá siendo el artista que pintó con talento la página más brillante de la historia del Forest.