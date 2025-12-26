La foto que dio que hablar: L-Gante presentó a su nueva novia y se mostró bien hot
Las redes estallaron al ver Elián L-Gante Valenzuela en la pileta con una joven desconocida casualmente en el mismo momento que Wanda Nara publicaba su foto más provocadora con Martín Migueles.
26 dic 2025, 14:51
La foto que dio que hablar: L-Gante presentó a su nueva novia y se mostró bien hot
La vida deL-Gante va tan de prisa que en un sólo año le pasó de todo, tanto a nivel profesional como personal. Sólo basta recordar que la Nochebuena y Navidad de 2024 las vivió con Maxi El Brother a su lado y en la casa de Wanda Nara, ya que por entonces estaban oficialmente de novios.
Claro que los meses pasaron, el romance se terminó y el referente de la cumbia 420 siguió su camino, a pesar de las fuertes versiones que aseguran desde aquel entonces que Elián no habría superado su ruptura con la mediática.
A pesar de ello, desde entonces el músico se concentró en el vínculo con su hija Jamaica y a resolver los conflictos contractuales con su ahora ex manager, sin mostrarse con ninguna mujer en particular.
Pero eso fue hasta ahora. Ocurre que este viernes en A la Barbarossa (Telefe) aseguraron que el cantante habría vuelto a apostar al amor. Según las pruebas presentadas en pantalla, en esta Navidad 2025 L-Gante compartió una Instagram Storie donde se lo puede ver junto a una misteriosa morocha disfrutando de la piscina en su flamante casa, quien no sería otra que su nueva novia.
“Elián Valenzuela se mostró con una nueva mujer. Es su novia. Están en la pileta”, contó Pía Shaw mientras analizaba la imagen en el magazine matutino del canal de las pelotas. Fue allí que Mariana Brey sumó a pura ironía: “Se puso filtro porque no se quiere hacer cargo. La chica es divina”.
Asimismo, acto seguido en el programa de Georgina Barbarossa compararon la fotografía de L-Gante con la reciente imagen que había publicado su ex, Wanda Nara, apenas unos minutos antes que el músico, donde se la super fogosa con Martín Migueles en la pileta de su mansión de Punta del Este a donde viajó junto a su familia -salvo Isabella y Francesca que están pasando unos días con su padre, Mauro Icardi- para celebrar la llegada de Papá Noel y el nacimiento del niño Jesús.
¿Casualidad o mensaje subliminal dirigido a la conductora de MasterChef Celebrity? esa es la pregunta que por estas horas se hacen tanto los seguidores del cantante como de la mediática.
Cuál fue el gesto de L-Gante con Wanda Nara en el día de su cumpleaños
Este martes 10 de diciembre, Wanda Nara festejó la llegada de sus 39 años en un contexto muy distinto al que atravesó en su cumpleaños anterior. Lejos del torbellino emocional que la envolvía entonces, la empresaria atraviesa hoy una etapa marcada por una sensación de tranquilidad y orden personal. Si bien su situación judicial y sentimental con Mauro Icardi aún no está resuelta y continúa generando algunos conflictos, logró reconstruir un equilibrio que parecía esquivo. Ese bienestar se apoya en varios pilares: el vínculo que mantiene con Martín Migueles, la presencia cotidiana de sus cinco hijos y una relación más madura y cordial con Maxi López, que acompaña este proceso de estabilidad.
Radicada nuevamente en la Argentina, rodeada de afectos, compromisos laborales y el sostén de su entorno familiar, Wanda decidió compartir con sus seguidores algunos momentos íntimos de la jornada. A través de sus redes sociales mostró los primeros obsequios que recibió y las emotivas cartas que sus hijas menores le dedicaron especialmente por su cumpleaños. En cada una de esas publicaciones dejó traslucir la emoción que atraviesa este presente, donde el bienestar personal se combina con un buen momento profesional. Desde las primeras horas del día, su celular no dejó de sonar con mensajes y llamados, aunque hubo uno que sobresalió por encima del resto: el saludo de L-Gante.
A pesar de que la relación sentimental entre ambos llegó a su fin hace ya un tiempo considerable, el contacto nunca se cortó del todo, aunque sí perdió la intensidad que tuvo en otros momentos.
Embed
Fue el propio cantante quien, en una charla con Moria Casán, explicó cómo es hoy el vínculo que mantiene con la mediática. Allí contó que ya no mantienen conversaciones diarias, como solían hacerlo durante la etapa de mayor cercanía, pero que cada tanto vuelven a comunicarse, motivo por el cual no dudó en hacerle llegar su saludo en una fecha tan especial. "Mi amor por Wanda fue verdadero. Al menos yo siempre lo sentí así. Nos distanciamos por algunas diferencias, fue una decisión sana", expresó el músico al recordar aquel romance.
En esa misma entrevista, L-Gante destacó la sinceridad de Wanda durante la relación, aunque reconoció que la constante exposición mediática que la rodea terminó por desgastar el vínculo. "Convivir todos los días con un rumor o con un problema nuevo... yo buscaba la paz y no era por ahí. Yo necesitaba un cambio y había muchas cosas con el ex que yo prefería ni opinar", sostuvo al explicar los motivos que lo llevaron a tomar distancia.
Tal vez por esas razones, en la actualidad el artista prefiere que esa historia quede guardada como un recuerdo valioso, pero definitivamente concluido. "No volvería con ella pero la aprecio", aseguró, dejando en claro que, aunque el romance pertenece al pasado, el cariño y el respeto hacia Wanda Nara siguen intactos.