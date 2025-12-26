Mar de las Pampas: el escalofriante hallazgo de un ritual umbanda

mujer.cuchillos

Según informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad, los vecinos habían alertado a la policía sobre la realización de rituales con cuchillos en plena vía pública.

Al acudir, la acusada se resistió con una cuchilla de 45 cm, lo que obligó a los agentes a efectuar disparos intimidatorios para reducirla. Por este motivo, la prensa local la identificó como “la mujer de los cuchillos”.

A pesar de estos antecedentes, el Ministerio Público Fiscal intervino únicamente para iniciar actuaciones por averiguación de ilícito. Hasta el momento no se tomaron otras medidas mientras continúan las pericias y análisis del caso.