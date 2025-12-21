Quién es "El Tío", el detenido número 12 por el triple crimen narco que conmocionó al país

Las autopsias confirmaron que las víctimas presentaban signos de tortura y mutilaciones, un dato que agravó la calificación de los hechos.

Uno de los aspectos más truculentos de la causa es que parte de la agresión habría sido transmitida en vivo a través de redes sociales, en un grupo cerrado, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre la utilización de plataformas digitales por parte de organizaciones criminales.

La Justicia sostiene que detrás del triple crimen operaba una banda narcocriminal con ramificaciones locales e internacionales. Entre los principales acusados figura un ciudadano peruano señalado como presunto organizador del hecho, quien ya fue detenido en el exterior en el marco de un operativo conjunto. En total, hay más de una decena de personas imputadas, entre detenidos y prófugos, con distintos grados de responsabilidad.

Si bien los investigadores manejan varias hipótesis, una de las líneas más firmes apunta a que las jóvenes quedaron atrapadas en una dinámica de violencia ligada a disputas internas de la organización, aunque hasta el momento no se difundió oficialmente el móvil exacto del crimen.

las-imagenes-del-nuevo-sospechoso-que-investiga-la-justicia-foto-tn-C42FDT64RJA47JHUDEVCTQZMWU Las imágenes del nuevo sospechoso que investiga la Justicia.

El impacto social del caso fue inmediato. Familiares de las víctimas, organizaciones feministas y colectivos sociales realizaron movilizaciones en distintos puntos del país para exigir justicia y denunciar la escalada de violencia de género y la impunidad del crimen organizado. El triple asesinato se convirtió en un símbolo del reclamo por mayores políticas de prevención y respuesta estatal ante desapariciones y femicidios.

Desde el ámbito judicial remarcan que la investigación continúa abierta y que la reciente detención es un paso más para reconstruir la estructura completa de la banda, determinar responsabilidades y llevar a juicio a todos los involucrados en uno de los crímenes más estremecedores de los últimos años