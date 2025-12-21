Quién es "El Tío", el detenido número 12 por el triple crimen narco que conmocionó al país

Los investigadores lo ubican en un rol jerárquico dentro de la organización criminal vinculada a los asesinatos.
La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó en las últimas horas un nuevo detenido. Se trata de otro de los sospechosos señalados por la Justicia como integrante de la organización criminal vinculada al asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), un caso que conmocionó al país por el nivel de violencia y crueldad ejercido contra las víctimas.
El acusado es Jesús Mallón, conocido como “El Tío”, a quien los investigadores ubican en un rol jerárquico dentro de la organización criminal. Los investigadores creen que su participación no habría sido directa en los homicidios, pero sí clave en la planificación previa, el control del lugar donde fueron llevadas las jóvenes y la logística posterior al crimen.
La detención se llevó a cabo tras un allanamiento en la localidad de Berazategui, en un operativo encabezado por el Gabinete de Homicidios de la DDI de La Matanza. Según pudo saber A24.com, el procedimiento fue el resultado de una serie de tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y cruces de datos surgidos de indagatorias anteriores.
El caso se remonta al 19 de septiembre, cuando las tres jóvenes desaparecieron en el partido de La Matanza luego de aceptar una invitación que, según reconstruyó la investigación, estaba vinculada a una supuesta fiesta. Días más tarde, tras un intenso operativo policial, sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de una vivienda del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela.
Las autopsias confirmaron que las víctimas presentaban signos de tortura y mutilaciones, un dato que agravó la calificación de los hechos.
Uno de los aspectos más truculentos de la causa es que parte de la agresión habría sido transmitida en vivo a través de redes sociales, en un grupo cerrado, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre la utilización de plataformas digitales por parte de organizaciones criminales.
La Justicia sostiene que detrás del triple crimen operaba una banda narcocriminal con ramificaciones locales e internacionales. Entre los principales acusados figura un ciudadano peruano señalado como presunto organizador del hecho, quien ya fue detenido en el exterior en el marco de un operativo conjunto. En total, hay más de una decena de personas imputadas, entre detenidos y prófugos, con distintos grados de responsabilidad.
Si bien los investigadores manejan varias hipótesis, una de las líneas más firmes apunta a que las jóvenes quedaron atrapadas en una dinámica de violencia ligada a disputas internas de la organización, aunque hasta el momento no se difundió oficialmente el móvil exacto del crimen.
El impacto social del caso fue inmediato. Familiares de las víctimas, organizaciones feministas y colectivos sociales realizaron movilizaciones en distintos puntos del país para exigir justicia y denunciar la escalada de violencia de género y la impunidad del crimen organizado. El triple asesinato se convirtió en un símbolo del reclamo por mayores políticas de prevención y respuesta estatal ante desapariciones y femicidios.
Desde el ámbito judicial remarcan que la investigación continúa abierta y que la reciente detención es un paso más para reconstruir la estructura completa de la banda, determinar responsabilidades y llevar a juicio a todos los involucrados en uno de los crímenes más estremecedores de los últimos años