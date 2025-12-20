Qué importante rol cumplió el nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Además, se lo señala como quien habría contactado a Lara Gutiérrez para que asistiera a la casa con la excusa de una fiesta, bajo la promesa de un pago de 300 dólares para cada una de las jóvenes.

Con este arresto, ya son 12 las personas detenidas en una causa que sigue abierta y con múltiples líneas de investigación activas para determinar el grado de participación de cada imputado.

Según los investigadores, el sospechoso no habría sido el autor material del crimen, pero lo ubican en un rol previo y estratégico, vinculado a la planificación y coordinación de la maniobra que permitió atraer a las víctimas hasta el lugar donde luego fueron asesinadas.

Triple crimen de Florencio Varela: qué sospechosos están bajo la mira de la Justicia

Triple crimen en La Matanza

En paralelo, la Justicia ordenó profundizar la identificación de al menos tres personas más que permanecen bajo la lupa y que, según la principal hipótesis, habrían estado en la vivienda del barrio Villa Vatteone, ubicada en la calle Chañar al 702, donde se desarrollaron los momentos previos al triple crimen.

De acuerdo con declaraciones incorporadas al expediente, estos sospechosos fueron mencionados por algunos imputados con los apodos de “Nero”, “Paco” y como un hombre mayor, de tez blanca y con canas, cuya identidad aún no pudo ser establecida.

Siempre según esos testimonios, “Paco” sería un adolescente de unos 16 años, de nacionalidad peruana, que habría llegado al país junto a “Nero”, de 18, con quien presuntamente se dedicaba al narcomenudeo. Una de las imputadas los ubicó dentro de la vivienda antes de la llegada de las víctimas, en momentos en que se cavaba el pozo donde luego fueron enterrados los cuerpos. También los situó junto a “Pequeño J” y Ozorio.

Ese mismo relato los señala además como quienes habrían participado en la quema de la camioneta Chevrolet Tracker blanca que pasó a buscar a las jóvenes, incendiada posteriormente en un descampado con el objetivo de eliminar evidencias.

El tercer sospechoso mencionado sería quien condujo ese vehículo, trasladando a las víctimas desde La Matanza hasta Florencio Varela. Fue descripto como un hombre también de origen peruano, sin tatuajes visibles y que portaba una pistola Glock.

Las cámaras de seguridad incorporadas a la causa muestran que la Tracker no circulaba sola, sino acompañada por otros rodados, entre ellos un Volkswagen Fox blanco, en el que se movilizaban Sotacuro, su sobrina Florencia Ibáñez y Alex Roger Ydone Castillo (50), uno de los tres prófugos que aún son intensamente buscados.