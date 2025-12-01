Una víctima del triple crimen narco, una fecha especial y un conmovedor homenaje

En tanto, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, continúa preso en Perú.
Por su parte, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como Señor Jota, está imputado por “privación ilegal de la libertad agravada” y por “homicidio agravado” bajo diversas figuras, entre ellas premeditación, alevosía, ensañamiento y violencia de género.
También permanece detenida Mónica Mujica, pareja de Sotacuro, mientras que siguen prófugos Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias El Loco David) y Manuel Valverde Rodríguez, todos con alertas rojas de Interpol.
La investigación quedó ahora a cargo de la Justicia Federal.