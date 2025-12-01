En vivo Radio La Red
Policiales
NARCO

Una víctima del triple crimen narco, una fecha especial y un conmovedor homenaje

La familia de Lara Gutiérrez la recordará en la fecha en la que hubiera cumplido 16 años.

Una víctima del triple crimen narco, una fecha especial y un conmovedor homenaje

La familia de Lara Gutiérrez, una de las adolescentes asesinadas en el triple crimen con vinculación narco ocurrido en Florencio Varela, prepara un homenaje este martes, día en que la joven hubiese cumplido 16 años. La ceremonia se realizará en la misma quinta donde celebró sus 15.

Leé también Corría picadas en moto, chocó con una camioneta y el desenlace fue impactante
corria picadas en moto, choco con una camioneta y el desenlace fue impactante

La madre de Lara, Stella Maris, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que el encuentro tendrá lugar en la propiedad ubicada en Hilario Lagos 5713, entre las 19.30 y las 21.30. En la invitación, que compartió con la agencia, la familia convoca a los allegados “a conmemorar a Larita” y acompañan el anuncio con dos fotos de su cumpleaños de 15.

Los seres queridos expresaron que buscan recordarla “con amor y ternura, tal como era ella”, en medio del profundo dolor que atraviesan desde el crimen. Durante el homenaje está prevista una suelta de globos en su memoria.

Lara fue asesinada en septiembre junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, en una casa situada en Chañar 702. Por el hecho permanecen detenidos con prisión preventiva Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Lázaro Víctor Sotacuro.

En tanto, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, continúa preso en Perú.

Por su parte, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como Señor Jota, está imputado por “privación ilegal de la libertad agravada” y por “homicidio agravado” bajo diversas figuras, entre ellas premeditación, alevosía, ensañamiento y violencia de género.

También permanece detenida Mónica Mujica, pareja de Sotacuro, mientras que siguen prófugos Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias El Loco David) y Manuel Valverde Rodríguez, todos con alertas rojas de Interpol.

La investigación quedó ahora a cargo de la Justicia Federal.

