Consultado sobre esta situación, Marcelo Hanson, abogado de María del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, dos de los detenidos por la desaparición de Loan, afirmó que es "difícil de entender" lo que sucedió con su colega.

"Yo creo que no cambió 180 grados, sigue siendo lo del inicio. No se lo entiende. Yo, por lo menos, no lo entiendo. Es muy difícil que uno pueda entender la estrategia de la querella. Ahora hizo nuevas presentaciones que también siembran un manto de duda sobre para qué lado quiere disparar. En las audiencias es una posición oscilante la de la querella", planteó Hanson en diálogo con A24.